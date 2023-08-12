Cennet Hawaii cehennemi yaşıyor

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ABD’nin Hawaii Eyaleti’nin en büyük adalarından olan Maui’de 8 Ağustos’ta başlayan ve hâlâ devam eden yangınlarda bine yakın kişiden hâlâ haber alınamıyor. Maui’nin tarihi Lahaina kasabasının yüzde 80’inin yok olduğunu söyleyen eyalet valisi Josh Green, bunun Hawaii tarihindeki en büyük felaket olduğunu belirtti. Can kaybında artış yaşanmasının muhtemel olduğunu değerlendiren Green, 1700’den fazla evin küle döndüğünü kaydetti.

Maui’de on binden fazla kişinin elektriğe erişiminin olmadığı, bunun yanı sıra iletişim konusunda da büyük aksaklıklar yaşandığı ifade edildi. Özellikle adada yaşayan insanların, kayıp aile üyelerine ulaşma noktasında zorluklar yaşadığı aktarıldı. 35 bin kişinin yaşadığı Maui adasında,yaklaşık 30 bin kişinin adadan tahliye edildiği açıklandı. Yangından okyanus sularına atlayarak kurtulanların, ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli noktalara taşındığı bildirildi.

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Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez 2021’de 78 milyon dolarlık ev satın almıştı.

PEK ÇOK ÜNLÜ İSMİN EVİ VAR

Hawaii Senatörü Brian Schatz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Maui’deki Lahaina kasabasının neredeyse tamamının yandığını belirterek, itfaiyecilerin yoğun bir şekilde alevleri kontrol altına almaya çalıştığını ifade etti. Öte yandan olayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden da bir açıklama yaptı. Biden, “Büyük felaket kararı” aldığının altını çizerek adanın tekrar ayağa kaldırılması için bütçe ayrılacağını açıkladı. Yangın sırasında ünlü müzisyen Mick Fleetwood’un evi ve lokantasının da küle döndüğü ayrıca adada Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Steven Tyler, Owen Wilson ve Clint Eastwood gibi ünlü isimlerin de evlerinin bulunduğu dile getirildi.