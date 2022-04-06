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Çekya’dan Ukrayna’ya 5,5 milyon Euro'luk askeri yardım

#Çekya#Rusya#Ukrayna
Çekya’dan Ukrayna’ya 5,5 milyon Euroluk askeri yardım

Çekya hükümeti, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda Ukrayna’ya 133 milyon kronluk (yaklaşık 5,5 milyon Euro) ek askeri yardım gönderme kararı aldı.

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Rusya’nın saldırıları karşısında Avrupalı ülkeler Ukrayna’ya destek vermeye devam ediyor. Çekya hükümeti, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda Ukrayna’ya 133 milyon kronluk (yaklaşık 5,5 milyon Euro) ek askeri yardım gönderme kararı aldı. Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya 133 milyon kronluk ek askeri teçhizat gönderme kararı aldık. Güvenlik nedeniyle yardımın içeriği konusunda bilgi veremeyiz” dedi.

ÇEKYA, UKRAYNA'YA TANK DESTEĞİ SAĞLAYAN İLK ÜLKE OLDU

Çekya, dün Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçlar gönderme kararı almış, Ukrayna’ya tank desteğinde bulunan ilk ülke olmuştu.

BUGÜNE KADAR 60 MİLYON EURO'LUK YARDIM

Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna’ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon Euro tutarında yardımda bulundu.

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#Çekya#Rusya#Ukrayna

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