Çekilme sonrası dehşet ortaya çıktı... Sivil katliamı

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RUSLARIN çekildiği Kiev banliyölerine Ukrayna askerleri ve gazeteciler girdi. Ortaya çıkan manzara ise korkunç. Önceki gün BBC muhabiri, Rus ordusunun çekildiği Kiev dışındaki E-40 otoyolunda, sadece 200 metrelik bir alanda çoğu yanmış halde 13 ceset gördüğünü bildirmişti. Dün de AFP muhabirleri, başkent yakınlarındaki Bucha’da sivil giyimli 20 ceset tespit etti.

ELLERİ ARKADAN BAĞLI

Çekilen fotoğraflarda bu kişilerden en az birinin başından vurulduğu ve ellerinin beyaz bir bez parçasıyla arkadan bağlandığı görülüyor. Bucha Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, sokaklardaki cesetlerin yanı sıra Rusların açtığı bir toplu mezarda 280 sivil bulunduğunu, çoğunun başlarından vurularak infaz edildiğinin anlaşıldığını söyledi. Amerikan TV kanalı CBS’e konuşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Bu bir soykırım” dedi.

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Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Kiev’in Ruslardan geri alınan bölgelerinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

RUSYA: GÖRÜNTÜLER KURGU

Zelenski, “Rusya’nın savaş suçlarının araştırılması için özel bir mekanizma” kurduklarını da açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Bucha’dan gelen görüntüler için “provokasyon ve kurgu” ifadesini kullanarak “Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını” belirtti.

SORUŞTURMA ÇAĞRILARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Görüntüler midenize bir yumruk yemişsiniz gibi hissettiyor” değerlendirmesinde bulundu, ABD’nin “Rusya’nın olası savaş suçları için belge toplanmasına destek olacağını” söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den “görüntüler korkunç ve kabul edilemez” açıklaması gelirken, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de uluslararası yargılama için kanıt toplanmasına destek olduklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise “Bucha’da olup bitenler hakkında bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini” söyledi.

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ZIRHLI ENKAZLARI

Ukrayna ordusu, başkent Kiev bölgesinin tüm köyler dahil geri alındığını ilan ederken geriye bir tank mezarlığı kaldı. Putin’in ordusuna ait onlarca zırhlı araç, Kiev civarındaki köy yollarında kullanılamaz derecede ağır hasar almış şekilde bulundu. Fotoğraflar, Ukrayna ordusunun Kiev’i savunmadaki başarısını yansıtıyor. Kiev yönetimine göre işgalin başından beri 625 Rus tankı imha edildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞININ SON HALİ

İşgalin başında yoğun çatışmaların yaşandığı Hostomel’deki Antonov havalimanını geri alan Ukrayna ordusu, dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225’in enkazı ile karşılaştı. AP, kullanılamaz hale gelen ‘Mriya’ (Rüya) isimli uçaktan kalanları fotoğrafladı. Mriya’nın bombalandığı haberi, havacılık dünyasında üzüntüye neden olmuştu.

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RUSYA, ODESA’DA YAKIT DEPOSU VE RAFİNERİ VURDU

RUSYA Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Odesa kenti yakınlarında yüksek hassasiyetli roketlerle petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduklarını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Bu (dün) sabah havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Odesa yakınlarında Mikolayev yönünde Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi ve 3 akaryakıt deposu yok edildi” dedi. Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Heraşçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Odesa’ya havadan saldırı yapıldığını belirterek, “Füzelerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü” dedi.

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ABD İSTİHBARATI: KREMLİN ZAFER GÜNÜ İÇİN STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ



ABD’nin son istihbarat değerlendirmesinden haberdar olan bazı ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini söyledi. Yetkililer, Rusya’nın Donbas ve Ukrayna’nın doğusundaki diğer bölgeleri ele geçirme hedefine mayıs ayı başına ulaşmayı hedeflediğini kaydetti. CNN’de yer alan habere göre, Batılı istihbarat servisleri, Rusya’nın Ukrayna’daki stratejisinin değiştiğini belirtiyor. Bir ABD’li yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs’ta, Rusya’nın “Zafer Günü”nde Ukrayna’daki savaşın başarılı sonuçlandığını duyurmayı planladığını söyledi. 9 Mayıs tarihi Rusya’da 2. Dünya Savaşı sonunda Nazilere karşı zafer günü olarak kutlanıyor.