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Çavuşoğlu'ndan Stuttgart'taki kundaklama girişimine tepki

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#ALMANYA#Stuttgart
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 16:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentindeki Türk seyahat acentesine yönelik kundaklama girişimine tepki gösterdi.

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Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stutgart kentindeki Türk seyahat acentesine kundaklama girişimine ilişkin açıklama yaptı.

"DEVLETİMİZ YANINDA, DEDİK"

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Stuttgart’ta bulunan bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Olayda yalnızca maddi zarar meydana gelmiştir. Aradım, geçmiş olsun dedim. 'Devletimiz yanında' dedik. 'Şikayette bulundunuz mu' diye sorduk, takipçisi olacağımızı söyledim. Vatandaş şunu söyledi, burası çok önemli; 'Sayın Bakanım, ben bunlara güvenmiyorum ki. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın, özellikle ırkçıların saldırılarının hangisinin hesabı soruldu. Hangisi aydınlatıldı, o yüzden güvenmiyorum bunlara' dedi. Gerçekten de öyle. Kaç ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. Vatandaşlarımızı taradılar, öldürdüler. Hiçbirisi aydınlatılmıyor. Benim Almanya karşıtlığım yok ama Almanya'nın bu konularda maalesef sicili temiz değil" diye konuştu.

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Stuttgart Başkonsolosluğunun gerekli girişimlerde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Alman polisi ile irtibata geçildi. Anılan başkonsolosluğumuz ayrıca mağdur vatandaşımızla temas halinde" dedi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#ALMANYA#Stuttgart

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