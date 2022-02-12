Çavuşoğlu uyarmıştı... ‘Adalar’ çıkışı Yunanistan’ı telaşlandırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybettiSon tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tansiyon çok yüksek... Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkarTansiyon çok yüksek... Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkar#Ukrayna-Rusya
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Çok konuşulacak dava Bilirkişi: Suçlu yayaÇok konuşulacak dava! Bilirkişi: Suçlu yaya#Selahattin Şentürk
Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık’Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’#Turizm
Yalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet TeşkilatıYalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet Teşkilatı#Türk Mukavemet Teşkilatı
Üniversiteye giriş sınavında yeni dönem YÖK duyurdu: Baraj kalktıÜniversiteye giriş sınavında yeni dönem! YÖK duyurdu: Baraj kalktı#YÖK
Bakan Nebati’den 3 önemli mesajBakan Nebati’den 3 önemli mesaj#Nureddin Nebati
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Enerjide çözüm zirvesiEnerjide çözüm zirvesi#Fatih Dönmez
Porto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktıPorto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga! Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktı#Porto
Galatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktumGalatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı! "Uyumaktan çok korktum"#Omar Elabdellaoui
Sedef Kabaş için istenen ceza belli olduSedef Kabaş için istenen ceza belli oldu#Sedef Kabaş
HABERLERDünya Haberleri

Çavuşoğlu uyarmıştı... ‘Adalar’ çıkışı Yunanistan’ı telaşlandırdı

#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Adalar
Çavuşoğlu uyarmıştı... ‘Adalar’ çıkışı Yunanistan’ı telaşlandırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Yunanistan’ın Ege adalarında silahlanmadan vazgeçmediği takdirde, Lozan ve Paris antlaşmalarının devreye sokulacağını ve uluslararası alanda tartışma başlatılacağını açıklaması Atina’da endişe yarattı. Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomu, Türkiye’nin tahrikçi tavrını tırmandırdığını öne sürerek “Yunanistan soğukkanlı ve kararlı bir şekilde tüm bu tahriklere hem masada hem de sahada cevap veriyor” dedi.

Haberin Devamı

Söz konusu açıklama, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan medyasından öne çıkan değerlendirmeler ise şu şekilde:

‘DURUM ÇOK CİDDİ’

- Skai televizyonu: Eğer bir Yunan savaş gemisi ya da savaş uçağı bu adalara giderse, Türkiye engelleyecek mi? Durum çok ciddi. Türkiye, artık adaların silahsızlandırılmış olması gerektiğini söylemiyor. Apaçık, adaların egemenliğinden şüphe ediyor.

- Open televizyonu: Yunanistan’a yönelik açık tehdit. Türkler adım adım Yunanistan’ın adalardaki egemenliğinden şüphe ediyor.

Çavuşoğlu uyarmıştı... ‘Adalar’ çıkışı Yunanistan’ı telaşlandırdı

‘2’NCİ CASUS BELLİ’

- Kathimerini gazetesi: ‘Adaların egemenliğine tehdit’ başlığıyla manşette yer verilen haberde, “Türkiye eşi görülmemiş yeni bir gerginlik peşinde. Yunanistan’ın silahlanma programının yanısıra ABD ve Fransa ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmalarını kendisine karşı baskı araçları olarak gören Türkiye, adaların silahsızlandırılması hamlesi ile Ege’de dengeyi sağlamaya çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

- Ta Nea gazetesi: Sürmanşetten verilen haber için “Atina’dan sert cevap: Sahada ve nerede gerekirse cevap vereceğiz” başlığı kullanıldı.

- “in.gr” adlı haber sitesi: “Çavuşoğlu’nun açıklamaları ‘İkinci Casus Belli’dir” başlığına yer verdi. 1995 yılında TBMM’de Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesi halinde hükümete askeri dahil tüm yetkilerin verildiği ‘casus belli’ kararı alınmıştı.

MSB’NİN AÇIKLAMASI ENDİŞEYİ ARTTIRDI

BU arada, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara’nın, “Yunanistan, 2022 yılında askeri, deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir” şeklindeki açıklaması, Atina’daki endişeleri daha da arttırdı. MSB’nin ilk kez böyle bir açıklama yaptığı ileri sürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Adalar

BAKMADAN GEÇME!

Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası