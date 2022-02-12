Çavuşoğlu uyarmıştı... ‘Adalar’ çıkışı Yunanistan’ı telaşlandırdı

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Söz konusu açıklama, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan medyasından öne çıkan değerlendirmeler ise şu şekilde:

‘DURUM ÇOK CİDDİ’

- Skai televizyonu: Eğer bir Yunan savaş gemisi ya da savaş uçağı bu adalara giderse, Türkiye engelleyecek mi? Durum çok ciddi. Türkiye, artık adaların silahsızlandırılmış olması gerektiğini söylemiyor. Apaçık, adaların egemenliğinden şüphe ediyor.

- Open televizyonu: Yunanistan’a yönelik açık tehdit. Türkler adım adım Yunanistan’ın adalardaki egemenliğinden şüphe ediyor.

‘2’NCİ CASUS BELLİ’

- Kathimerini gazetesi: ‘Adaların egemenliğine tehdit’ başlığıyla manşette yer verilen haberde, “Türkiye eşi görülmemiş yeni bir gerginlik peşinde. Yunanistan’ın silahlanma programının yanısıra ABD ve Fransa ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmalarını kendisine karşı baskı araçları olarak gören Türkiye, adaların silahsızlandırılması hamlesi ile Ege’de dengeyi sağlamaya çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

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- Ta Nea gazetesi: Sürmanşetten verilen haber için “Atina’dan sert cevap: Sahada ve nerede gerekirse cevap vereceğiz” başlığı kullanıldı.

- “in.gr” adlı haber sitesi: “Çavuşoğlu’nun açıklamaları ‘İkinci Casus Belli’dir” başlığına yer verdi. 1995 yılında TBMM’de Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesi halinde hükümete askeri dahil tüm yetkilerin verildiği ‘casus belli’ kararı alınmıştı.

MSB’NİN AÇIKLAMASI ENDİŞEYİ ARTTIRDI

BU arada, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara’nın, “Yunanistan, 2022 yılında askeri, deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir” şeklindeki açıklaması, Atina’daki endişeleri daha da arttırdı. MSB’nin ilk kez böyle bir açıklama yaptığı ileri sürüldü.