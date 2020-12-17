Çavuşoğlu: PKK’ya karşı Sincar Anlaşması önemli

Dün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında terör örgütü PKK ile mücadeleye dair önemli mesajlar verdi.

‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

Türkiye’nin, Irak’ın terörle mücadelesine desteğini sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, “Son zamanlarda PKK’ya yönelik Irak’ta bir mutabakat var. Özellikle Sincar’ın PKK’dan temizlenmesi için bir anlaşma var. Bu anlaşmanın uygulanması Irak’ın geleceği için önemli” dedi. PKK’nın Kuzey Irak’ta Kürtlere de saldırdığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: “PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor. PKK her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. Kendine biat etmeyen tüm Kürtlere, Türkiye’de, Irak’ta ve Suriye’de saldırmaktadır. Son zamanlarda Kuzey Irak’ta Kürtlere saldırmasının da sebebi budur. Süleymaniye’de de saldırılarını sürdürüyor. PKK diğer etnik gruplara Aramilere, Ezidilere, Araplara, Sünni Şii ayrımı yapmaksızın herkese zulmeden bir terör örgütü. Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz.”

VİZE İÇİN YOL HARİTASI

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki vize konularını da ele aldıklarını belirterek, 2009’da karşılıklı olarak vizelerin kaldırıldığını ancak daha sonra DEAŞ ve PKK terör örgütleri kaynaklı güvenlik problemlerinin ortaya çıktığını anımsattı. Çavuşoğlu, “Terör endişesi sebebiyle vize uygulamasını geri getirmek durumunda kaldık maalesef. Yoksa biz Iraklı kardeşlerimize vize uygulamaktan memnuniyet duymuyoruz. Şimdi önümüzdeki süreçte tekrar o 2009 anlaşmasına geri dönebilmek için ne yapmamız lazım, güvenlik endişelerini nasıl gidereceğiz, bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda hemfikir olduk” dedi.

YPG, PEŞMERGE’YE SALDIRDI

Terör örgütü YPG/PKK, önceki gece Suriye sınırında Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, “Bir grup PKK’lı, Suriye’den yasa dışı yollarla IKBY’ye geçme girişiminde bulundu. Sonradan geniş bir YGP’li grubu ağır silahlarla Peşmerge noktasına saldırsa da, püskürtüldüler. YPG’nin saldırısını en şiddetli şekilde kınıyorum. Bu, IKBY egemenliğinin net bir ihlalidir” dedi. Barzani ayrıca, DEAŞ Karşıtı Koalisyon’dan, YPG’nin bu saldırganlığı tekrarlamamasını sağlamalarını istedi.



Saldırıya ilişkin açıklama yapan IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin de, önce 8 silahlı PKK’lının Suriye üzerinden kaçak yollarla IKBY’ye girmek istediği, geçişe izin verilmemesi üzerine 04.00 sularında Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Lezgin, “50-60 kişiden oluşan YPG’li grup, bölgedeki Peşmerge noktasına saldırı düzenledi. Yaklaşık bir buçuk saat ağır silahla vahşi bir saldırı gerçekleştirildi. Peşmerge’nin karşılığı üzerine yenilerek Suriye topraklarına geri döndüler” dedi.