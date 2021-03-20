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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde sürpriz bir görüşme yaptı. Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye dosyasına hâkim Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın da katılması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı görüşmeyle ilgili Zarif’in Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü açıkladı. Edinilen bilgiye göre Suriye’deki gelişmeler, İran ile ABD’nin yeniden nükleer anlaşmaya geri dönmesi konusunda Türkiye’nin neler yapabileceği, PKK terörü ile mücadele ve Afganistan, dünkü görüşmenin ana gündemini oluşturdu.

NÜKLEER ANLAŞMA

Kısa süre önce Suriye konusunda Türkiye, Katar ve Rusya’nın ortak tutum takınması, Suriye sürecinde İran’ın, Ankara ve Moskova tarafından dışlandığı yorumlarına neden olmuştu. Görüşmede İran’ın Suriye sürecinden dışlanmasının söz konusu olmadığına dair mesajlar Zarif’e iletildi. Ayrıca Suriye’de rejim ve muhalifler arasında tıkanan görüşmelerin yeniden canlandırılması da görüşmede ele alındı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin “ABD’de Biden yönetimi İran’la nükleer anlaşmaya geri dönmeli” görüşünde olduğunu bir kez daha Zarif’e iletti. Çavuşoğlu konuyla ilgili birçok kez, “Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur” demişti.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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