Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı görüşmeyle ilgili Zarif’in Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü açıkladı. Edinilen bilgiye göre Suriye’deki gelişmeler, İran ile ABD’nin yeniden nükleer anlaşmaya geri dönmesi konusunda Türkiye’nin neler yapabileceği, PKK terörü ile mücadele ve Afganistan, dünkü görüşmenin ana gündemini oluşturdu.

NÜKLEER ANLAŞMA

Kısa süre önce Suriye konusunda Türkiye, Katar ve Rusya’nın ortak tutum takınması, Suriye sürecinde İran’ın, Ankara ve Moskova tarafından dışlandığı yorumlarına neden olmuştu. Görüşmede İran’ın Suriye sürecinden dışlanmasının söz konusu olmadığına dair mesajlar Zarif’e iletildi. Ayrıca Suriye’de rejim ve muhalifler arasında tıkanan görüşmelerin yeniden canlandırılması da görüşmede ele alındı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin “ABD’de Biden yönetimi İran’la nükleer anlaşmaya geri dönmeli” görüşünde olduğunu bir kez daha Zarif’e iletti. Çavuşoğlu konuyla ilgili birçok kez, “Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur” demişti.

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