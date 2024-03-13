Casus aranıyor: Bu fotoğraftaki şifreli mesajı çözeni işe alacaklar! Üniversite diploması şart değil

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Sosyal medya İngiltere'de yayınlanan iş ilanını konuşuyor.

İngiliz istihbaratı yayınladığı iş ilanı ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstihbarat teşkilatı, yeni çalışma arkadaşlarını LinkedIn'de şifreli bir fotoğraf yayınlayarak arıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, söz konusu karede yer alan şifreli mesajı çözenler teşkilatta işe alınacak.

Hükümet İletişim Merkezi, Birleşik Krallık hükümetine ve silahlı kuvvetlerine sinyal istihbaratı ve bilgi güvencesi sağlamaktan sorumlu bir istihbarat ve güvenlik kuruluşudur.

13 GİZLİ MESAJA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ajans, bu tür becerilerin ülkeyi güvende tutma yönündeki modern misyonunda önemini koruduğunu da sözlerine ekledi.

Fotoğrafın içinde, bulmacayı çözen kişinin gizli bir mesajı ortaya çıkarmak için birleştirmesi gereken, alfabenin harflerini temsil eden 13 öğe gizlendi.

GCHQ direktörü Anne Keast-Butler, işe alımda 'çeşitliliğe' ulaşmanın 'görev açısından kritik' olduğunu söyledi.

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Butler açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bizim için bu, farklı geçmişlere, farklı deneyimlere, farklı anlayışlara, farklı bilgilere sahip insanları bir araya getirmek ve hepimizin üzerimize düşeni yapabileceği bir ekip yaratmak anlamına geliyor. Bizim için çeşitliliğin kritik bir görev olduğu açık.'

GCHQ, ulus devletlerden, suç gruplarından, teröristlerden ve bireylerden gelen gerçek dünya ve çevrimiçi tehditlere karşı koymak da dahil olmak üzere İngiltere'nin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken işe alımları artırmak için LinkedIn'e katıldığını söyledi.

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI ZORUNLU DEĞİL

Ayrıca, istihbarat analisti ve veri bilimcisinden proje yöneticisi ve mühendise kadar değişen rollerin sunulduğu ajansta çalışmak için bir üniversite diplomasına sahip olmanın şart olmadığını da vurguladı.