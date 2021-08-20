Çaresizliğin fotoğrafı... Kabil havalimanında dram! Yavrularını askerlere böyle teslim ettiler

Afganistan’da ABD’nin kaotik çekilmesinin ardından, geçen hafta başkent Kabil’i de ele geçiren Taliban güç kazanmaya devam ediyor. Ülkede özellikle kadın hakları konusundaki endişeler sürerken, Taliban zulmünden kaçmaya çalışanların görüntüleri yürek burkuyor. Birçok ülke Afganistan’dan tahliye uçuşları gerçekleştiriyor ve kendi vatandaşlarına ek olarak Taliban’ın hedefinde olabilecek Afganları da yurtdışına çıkarıyor.

‘KONTROL NOKTASINA ULAŞMAK İMKÂNSIZ’

Bu fırsata sahip olmayan bazı ailelerin, Kabil havalimanında bebeklerini dikenli tellerin üzerinden geçirip askerlere vermeye çalıştığı görüntüler, kaosun insani boyutunu gözler önüne serdi. Tahliye uçaklarıyla ülkeden ayrılmaya çalışan Batılı çalışanların aktardıklarına göre, aileler o kadar çaresiz ki bebeklerini bu şekilde ülkeden kaçırmaya çalışıyorlar.

‘CEHENNEM GİBİ’

Kabil havalimanında büyük bir kaos hâkim ve uçaklara ulaşmak, havalimanına yığılan Afganlar nedeniyle neredeyse imkânsız. Uçuş yapacak yolcuların kontrol noktalarına ulaşmaları ise engellenmiş durumda. İngiliz Daily Mail gazetesi, havalimanına yığılan dehşet içindeki Afganlar nedeniyle burayı ‘cehennem’ olarak niteledi.

‘UÇAĞA BİNEMEDİK’

Kabil’de eşiyle birlikte yaşayan eski İngiliz denizci Paul Farthing, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, uçağa binmenin adeta ‘piyango’ olduğunu belirterek, bir İngiliz ve bir Norveç vatandaşı olarak kontrol noktasına ulaşamadıkları için dün sabah eve geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Amerikan ABC televizyonuna konuşan bir Afgan-Avustralya vatandaşı ise insan kalabalığı ve atış sesleri nedeniyle havalimanına ulaşamadığını belirtti. Kanadalı çevirmen Max Sangeen da tüm belgeleri tam olmasına rağmen eşi ve aralarında 20 günlük bebeklerinin de olduğu çocukları ile Kabil’de mahsur kaldığını aktardı.

O UÇAKTAN DÜŞENLERDEN BİRİ FUTBOLCU ZEKİ İDİ

Tahliye için Kabil havalimanından ayrılan ABD’ye ait C-17 kargo jetinin iniş takımlarında Afgan futbolcu Zeki Enveri’nin ceset kalıntılarının bulunduğu öğrenildi. 19 yaşındaki Enveri’nin o gün Taliban’dan kaçmak için havalimanına akın eden binlerce kişi arasında olduğu bildirildi. 16 yaşındayken Afganistan’ın ümit milli futbol takımında da oynayan Enveri’nin, Facebook hesabından paylaştığı son gönderide, “Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını başkasına verme” yazdığı belirtildi. Onlarca Afgan tahliye için Kabil’den havalanan ABD kargo jetlerine tutunarak kaçmaya çalışmış, uçak havalandıktan sonra düşen insanların ölümünü gösteren videolar tüm dünyada gündem olmuştu. Katar’a iniş yapan uçağın iniş takımlarında ceset kalıntıları bulunmuştu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor