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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.08.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taliban'dan Afgan kadına infaz... Görüntüler ortaya çıktı!

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Son dakika: Taliban'dan Afgan kadına infaz... Görüntüler ortaya çıktı!

Pazar günü Kabil'i ele geçirerek Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen Takhar vilayetinde bir kadını burka giymediği için infaz etti. Olaya ait görüntü sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu.

Dünya 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumda.

20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı.

Fox News'un haberine göre, Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü.

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Fox News, öldürülen kadının fotoğrafını da okurları ile paylaştı. Bu görüntü kısa sürede dünya gündeminin birinci sırasına otrudu.

Sosyal medyada da yayınlan fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve viral oldu.

Söz konusu infaz Taliban'ın 'genel af' ilan edip, kadınlara yönetime katılmaları çağrısı yaptığı gün olan dün gerçekleşti.

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Dün Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya davet etmişti.

Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirterek "Hükümetin yapısı tam olarak netleşmedi ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslami liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı." ifadesini kullanmıştı

"Halkın halihazırda Taliban'ın uymalarını beklediği İslami kuralları bildiğini" vurgulayan Samangani, "Halkımız Müslüman, onları İslam'a zorlamıyoruz." diye konuşmuştu.

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Aynı gün 2004 yılında Afganistan'da kurulan TOLO News kanalı, kadın spikerlerle yayınlarına yeniden başlamış, kadın sunucu canlı yayında bir Taliban üyesini ağırlamıştı.

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