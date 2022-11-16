Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

‘Canavarlar’ korkutuyor

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Huggy Wuggy#Oyuncak
‘Canavarlar’ korkutuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:00

Ticaret Bakanlığı, Huggy Wuggy tasarımlı oyuncakları toplatma kararı aldı.

Haberin Devamı

Yapılan testler sonucunda “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için satışının yasaklanması, piyasada bulunanların toplatılması ve tüketicilerden geri çağrılması kararı alındı. Söz konusu firmalara da 123 bin 600 lira ceza kesildi. Ancak uzmanlar, ‘çocuk düşmanlarının yeni eseri, birer ucube’ olarak nitelendirdikleri bu ürünlerin duygu mühendisliği amacıyla çıkarıldığını, sadece teknik özellikleriyle değil sosyal ve psikolojik özellikleriyle de kontrole tabi tutulması çağrısı yaptı. Söz konusu video oyunu ve onun karakterlerine ilişkin ürünlerle ilgili bakanlığa anne babalar tarafından şikâyet yağdığı açıklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Huggy Wuggy#Oyuncak

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama