‘Canavarlar’ korkutuyor

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Yapılan testler sonucunda “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için satışının yasaklanması, piyasada bulunanların toplatılması ve tüketicilerden geri çağrılması kararı alındı. Söz konusu firmalara da 123 bin 600 lira ceza kesildi. Ancak uzmanlar, ‘çocuk düşmanlarının yeni eseri, birer ucube’ olarak nitelendirdikleri bu ürünlerin duygu mühendisliği amacıyla çıkarıldığını, sadece teknik özellikleriyle değil sosyal ve psikolojik özellikleriyle de kontrole tabi tutulması çağrısı yaptı. Söz konusu video oyunu ve onun karakterlerine ilişkin ürünlerle ilgili bakanlığa anne babalar tarafından şikâyet yağdığı açıklandı.