C3S duyurdu: Dünya, en sıcak Nisan ayını yaşadı

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Dünya genelinde küresel ısınmanın etkileri artmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisinden (C3S) yapılan açıklamada, geçtiğimiz ayda ortalama hava sıcaklığının 15.03 derece ölçüldüğü, dünyanın şu ana kadarki en sıcak Nisan ayını yaşadığı ifade edildi. Nisan 2024, art arda sıcaklık rekorunun kırıldığı 11. ay oldu. 2024 Nisan ayının, sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 Nisan ortalamasına kıyasla 1.58 santigrat derece daha sıcak olduğu ifade edildi.



Son 12 aydaki (Mayıs 2023 - Nisan 2024) küresel ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 ortalamasına göre 1.61 santigrat derece daha sıcak olduğu ve şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak 12 aylık dönem olduğu ifade edildi.



Sıcaklıkların en çok Doğu Avrupa bölgesinde ortalamanın üzerinde görüldüğü kaydedildi.



Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi, sıcaklık artışındaki temel nedenin insan kaynaklı sera gazı emisyonlarındaki artış olduğunu belirtiyor.