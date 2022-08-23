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Büyük panik: ABD'de köpekler arasında yayılan gizemli virüs! İnsanlara bulaşıyor mu?

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#ABD#Virüs#Köpek
Büyük panik: ABDde köpekler arasında yayılan gizemli virüs İnsanlara bulaşıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 11:08

ABD'nin Michigan eyaletinde 30 köpeğin ölümüne neden olan gizemli virüs, tüm eyalette paniğe neden oldu. Hastalığın nedeni, bulaşıcı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar hastalığın sebebinin parvovirüsün bir türü olabileceğini düşünüyor. Peki parvovirüs nedir? İnsanlara bulaşır mı? İşte dikkat çeken detaylar...

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ABD'de bilim insanlarının henüz tanımlayamadığı bir hastalık köpekler arasında hızla yayılıyor.

TEDAVİSİ VAR MI, BULAŞICI MI BİLİNMİYOR

ABD'nin Michigan eyaletinde görülen gizemli virüs, şimdiye kadar 30 köpeğin ölümüne sebep oldu. Veterinerler hastalığın bulaşıcı olup olmadığını ya da tedavisinin ne olduğunu henüz bilmiyor.

Büyük panik: ABDde köpekler arasında yayılan gizemli virüs İnsanlara bulaşıyor mu

ORTAK SEMPTOMLARI GÖSTERDİKTEN SONRA 3-5 GÜN İÇİNDE ÖLÜYORLAR

The New York Times'da yer alan habere göre hastalıktan etkilenen köpeklerin çoğu 2 yaşın altında. Hayvanlar ortak semptomlar gösterdikten sonra 3-5 gün arasında ölüyor. Bu semptomlar arasında kusma, ishal ve kanlı dışkı yer alıyor.

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20 hayvanın hayatını kaybettiği Otsego Hayvan Barınağı müdürü Melissa FitzGer, ölümlerin nedeninin ne olduğundan hala emin olmadıklarını, ancak en iyi tahminin hastalığın bir parvovirüs türü olabileceğini belirtti.

"AŞI YOK, TEDAVİ YOK, EYALET PANİK İÇİNDE"

Clare County Hayvan Kontrol Direktörü Rudi Hicks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Eyalet şu anda panik içinde. Hastalığın bir tedavisi yok. Virüsün ne olduğu henüz tespit edilemediği için aşısı da yok.” ifadelerini kullandı.

Hicks de hastalığın parvovirüse benzediğini belirtti ancak hastalanan köpeklere yapılan Parvo testlerinin bazıları negatif çıktı. Üstelik köpeklerin birbiri ile temas halinde olmadığı öğrenildi.

Büyük panik: ABDde köpekler arasında yayılan gizemli virüs İnsanlara bulaşıyor mu

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre yavru köpekler hastalığa karşı daha savunmasız.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Hayvan kontrol müdürü, hastalığa ilişkin daha fazla bilgi sahibi olana kadar evcil hayvan sahiplerini dikkatli olmaya çağırdı ve “Köpeklerinizi evde tutun, köpek parklarına götürmeyin” uyarısında bulundu.

PARVOVİRÜS NEDİR? İNSANA BULAŞIR MI?

Parvovirüs köpeklerin yaşamını olumsuz yönde etkileyen enfeksiyonel bir hastalıktır. Belirtileri ishal, kusma, ateş, halsizlik olan bulaşıcı hastalığın köpeklerden insana geçme olasılığı yok ancak insanlara bulaşan Parvovirus türleri de var.

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BELİRTİLERİ NELER?

Beşinci hastalığı insanların yanaklarında tokat izine benzer bir kızarıklık görüntüsü ortaya çıktığı için yaygın olarak tokatlanmış yanak sendromu olarak bilinir.

İnsanları hasta eden Parvovirus türü B19 olarak biliniyor. Çoğunlukla 5 ile 15 yaş aralığındaki okul çocuklarında görülen 'beşinci' hastalığına neden olan virüs yaygın olarak hâlsizlik, ateş ve döküntü şeklinde kendini gösterir.

Virüsün sebep olduğu hastalık hafif seyirlidir ve çoğunlukla döküntü dışında hastada başka bir şikayete yol açmaz.

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