Rus turistin paylaşımı pahalıya patladı... Ukrayna hepsini teker teker vurdu

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat saat sabah 06.00'da başlayan Ukrayna Savaşı 7'nci ayında...

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Bu gelişmenin ardından çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken savaş Kırım'a da sıçramış durumda.

UKRAYNA 'KIRIM SIRRINI' AÇIKLADI

Zira Ukrayna 2014'te Rus kontrolüne geçen bölgeye drone ve füzeler ile bir dizi saldırı düzenlemiş durumda. Ukrayna'nın bölgedeki Rus hedeflerini nasıl vurduğu ise günler sonra ortaya çıktı.

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Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı, uluslararası toplumun meşru olmadığını vurguladığı bir referandumun ardından 2014'te ilhak etmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Kırım'daki Rus hava savunma sistemlerinin yerini bölgede tatil yapan bir Rus turist sayesinde elde ettiklerini açıkladı.

Söz konusu turistin S-400 sistemleri önünde verdiği pozu yayınlayan bakanlık adı açıklanmayan kişinin bu fotoğrafı konum bilgilerine yer vererek sosyal medyada paylaştığını belirtti.

UKRAYNA'DAN ALAYCI PAYLAŞIM: GERÇEKTEN YARDIMCI OLDU

Daha önce bölgedeki turistler için 'evinize dönün' çağrısı yapan bakanlık söz konusu turiste teşekkür etti ve şu açıklamada bulundu;

'Belki de Rus turistlere çok sert davranıyoruz. Bu adam bize gerçekten yardımcı oldu.'

'TEK KELİMEYLE APTALLIK'

Kimliği bilinmeyen Rus turistin bu paylaşımı Rusya'da da büyük yankı uyandırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı adamın bu fotoğrafı konum bilgilerini açarak paylaşmasını 'aptallık' olarak yorumladı.

ZELENSKİ İLK DEFA 'KIRIM' DEDİ

Savaşın kırımda başladığının altını çizen Zelenski, 'Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli' demişti.

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Zelenski daha önce bu konuda farklı açıklamalar yapmıştı. Ukrayna lideri, Rusya'nın ülkesini işgale başladığı 24 Şubat'tan önceki mevzilere çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceklerini söylemiş, Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini barış koşulları arasında saymamıştı.

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RUSYA'NIN ŞARTLARI NELER?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko isebarış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna’nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtmişti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizmişti.

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, geçen ay yaptığı konuşmada, Kırım'ı hedef almasının Ukrayna için 'kıyamet' anlamına geleceğini söylemişti.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk’taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

Haberde Rudenko'nun şu açıklamasına yer verilmişti;

'Anlaşma, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalı ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli.'