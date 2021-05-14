Business Class’ta uçtular!

200’ün üzerinde gönüllü pilot ve uçağı bulunan grubun sosyal medyada paylaştığı nakil işlemi görüntüleri viral oldu. Veteriner Andy Fraser’ın sakinleştirilerek uçağa bindirilen üç büyük aslanla olan fotoğrafları çok sayıda paylaşım aldı. Kalahari aslanları en büyük aslan türü olarak biliniyor.

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