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Dünya
Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Business Class’ta uçtular!

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Business Class’ta uçtular!

Doğa koruma grubu The Bateleurs, üç Kalahari aslanını aynı soydan çiftleşme riskinin azaltılması için, Güney Afrika’da vahşi doğaya götürdü.

200’ün üzerinde gönüllü pilot ve uçağı bulunan grubun sosyal medyada paylaştığı nakil işlemi görüntüleri viral oldu. Veteriner Andy Fraser’ın sakinleştirilerek uçağa bindirilen üç büyük aslanla olan fotoğrafları çok sayıda paylaşım aldı. Kalahari aslanları en büyük aslan türü olarak biliniyor.

Business Class’ta uçtular

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