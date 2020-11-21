Burada koronavirüsten bahsetmek yasak!

İtalya'nın başkenti Roma'da bir kafe-bar koronavirüsten söz etmeyi "yasakladı".

Roma kent merkezinin dışındaki Ponte Galeria mahallesinde bulunan Feeling Bar, aylardır neredeyse yalnızca koronavirüs salgınından konuşulmasının gergin bir hava yarattığı gerekçesiyle bu kararı aldı.

Barın bankosuna, "Koronavirüsten bahsetmek yasaktır" yazılı bir afiş asıldı. "Yasaklanan" muhabbet başlıkları arasına "muhtemel senaryolar, yeni kararnamelerle ilgili kehanetler ve viroloji" de dahil edildi.

Barın işletmecileri, müşterilere muhabbet açmakta ilham vermesi amacıyla farklı konu başlıkları da önerdi. Ayrı bir afişle, izin verilen tartışma konuları örneklerle sıralandı: Biri Bizi Gözetliyor-Ünlüler yarışmasını kimin kazanacağı gibi aktüalite konuları, dedikodu, tarih, genel kültür.

Koronavirüs yasağı sayesinde Feeling Bar, ulusal ve uluslararası basının ilgisini çekmeyi başardı. İtalyan basınına konuşan bar sahibi Cristina Mattioli, bu girişimi "Her şey yarı şaka olarak başladı. İnsanları Covid, ölümler, artan vakalar dışında bir şeylerden de bahsetmeye davet etmek istedik" diye açıkladı.

Özellikle yaz aylarının sona ermesiyle müşterilerinin moral bozukluğunun arttığını söyleyen Mattioli, "Atmosfer ağır hale gelmişti. Bu yüzden müşterileri başka şeylerden konuşmaya itmek için bu fikri bulduk" dedi.

Mattioli, müşterilerinin "en azından kahve molasında olumlu bir 10 dakika geçirmekten" memnun olduklarını belirtti.

Mattioli'nin anlatımına göre Feeling Bar'ın bu uygulamasını duyan ve kendilerini tebrik etmek için gelen yeni müşterileri de oluşmaya başladı.

Bar sahibi, amaçlarının salgını küçümsemek olmadığını, gerekli bütün sağlık tedbirlerine uyduklarını da vurguladı ve "Kuralları ihlal etmeden hepimizin biraz hafiflemeye ihtiyacımız var, en azından kahve molasında" dedi.