Bulgaristan'daki seçimde iki parti başa baş gidiyor

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), gelen oyların yüzde 95,22'sinin sayımı sonucu GERB partisinin oyların yüzde 23,91, İTN'nin ise yüzde 23,66'sını aldığını açıkladı.

Açıklamada, yurt dışından gelecek oyların sonucu değiştirebileceği vurgulandı. Rusya yanlısı, eski komünist partinin devamı niteliğindeki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 13,63, sağcı güçleri temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi de yüzde 12,54'ünü alabildi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi aldığı yüzde 10,17 oy oranıyla parlamentonun 5. gücü olurken, GERB karşıtı solcu protesto güçleri temsil eden Ayağa kalk! Magandalar Dışarı! (İSMV) yüzde 4,31 oyla barajı geçmiş durumda bulunuyor.

GERB partisinin tek olası ortağı, ırkçı ve aşırı milliyetçi partilerin oluşturduğu Bulgaristan Vatanseverleri (BP) barajı geçemedi.

Siyasi gözlemciler, 240 üyeli mecliste 110-112 milletvekili sahibi olabilecek İTN, DB ile İSMV arasında bir koalisyonun güvenoyu alabilmesi için mutlaka BSP veya HÖH'ten destek alması gerekeceğini belirtiyor. Kurulabilecek yeni hükümetin güven oylamasında en az 121 oy alması gerekiyor.

ZİK, seçimin kesin sonuçlarını 15 Temmuz'da, parlamentoda yer alacak yeni milletvekilleri listesini 18 Temmuz'da açıklayacağını duyurmuştu.

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