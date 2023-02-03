Bulgaristan'da parlamento feshedildi

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Bulgaristan'da yaklaşık 2 yıl içinde 5'inci kez sandık başına gidilecek. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma sürecinde Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) de başarısız olmasıyla 48. parlamentoyu feshetti.



Cumhurbaşkanı Radev, seçim yapılana kadarki dönemde hükümette olacak bakanları atadı. Geçici teknokrat hükümette sadece Kültür Bakanı Heykeltıraş Prof. Velislav Minekov görevden alınarak yerine orkestra şefi Nayden Todorov geldi. Galab Donev'in başbakanlık görevine devam ettiği hükümete “Galab Donev-2 hükümeti” adı verildi.



GEÇİCİ HÜKÜMETE ÖVGÜ



Cumhurbaşkanı Radev, yeni hükümetin görevini ülkeyi 2 Nisan'daki erken genel seçimlere hazırlamak olduğunu söyledi. Radev, Donev kabinesinin başarılarından bahsederek, "Çığ gibi artan enflasyonu kontrol altına almak, 'çıldıran' fiyatları düşürmek, doğal gaz eksikliğini gidermek, dondurulan doğal gaz ve altyapı projelerini canlandırmak, komşularla ilişkileri iyileştirmek ve yasa dışı göç önlemlerini arttırmak" diyerek sıraladı.Geçici hükümetin sınırlı yetkilere sahip olmasına rağmen çok sayıda krizi yönettiğine de dikkat çeken Radev, "Devletin çöküşünü durdurmayı, krizleri yönetmeyi ve dürüst ve şeffaf seçimler yapmayı başardınız" dedi.



TEMEL HEDEF ÜLKEYİ KALKINDIRMAK



Cumhurbaşkanı Radev, son dönemde yapılan çalışmalarla enerji projelerine hız kazandırıldığını da ifade etti. Sıvılaştırılmış gaz tedariklerinde terminallerin sağlanması ve şeffaf şekilde sıvılaştırılmış gaz ihalelerinin yapılmasıyla, gaz kaynaklarının çeşitlendirildiğine dikkat çeken Radev, "Bunun sayesinde doğal gaz fiyatını Avrupa'nın en ucuz fiyatına düşürmeyi başardık" açıklamasında bulundu.



Bulgaristan-Türkiye sınırında güvenliğin sağlanmasında Donev'in tayin ettiği hükümetin başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Radev, "Devlet ilk defa Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda tam gücünü gösterdi, sınırda güvenliği arttırdı ve yasa dışı mülteci akımı önemli ölçüde sınırlandırıldı" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Radev, şu anda ülkedeki hedeflerinin fiyatların yükselişini kontrol etmek, Bulgaristan vatandaşlarının yoksullaşmasına ve gelecek endişelerine karşı önlem alınması olarak açıkladı.



SİYASİ KRİZ NASIL BAŞLADI?



Bulgaristan'da 22 Haziran 2022'de Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz meclisteki diğer partilere hükümet kurma görevi verilmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle derinleşmişti. Ülkede hükümet kurulamamasının ardından geçtiğimiz 2 Ekim'de yeniden seçime gidilmişti. Cumhurbaşkanı Radev, 2 Ekim'de yapılan seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi'ne hükümeti kurma görevi vermesine rağmen GERB hükümeti kuramamıştı. Cumhurbaşkanı Radev ise bu görevi daha sonra Değişime Devam Ediyoruz İttifakı'na vermişti. Değişime Devam Partisi'nin de hükümeti kuramamasının ardından Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) geçen hükümeti kurma görevi de sonuçsuz kalmıştı. Bulgaristan'da geçtiğimiz sene ekim ayında yapılan genel seçime katılım oranı ise yüzde 39'da kalmıştı.