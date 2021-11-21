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Bulgaristan’da ikinci tur için sandık başı

#Bulgaristan#Seçim#Türk
Bulgaristan’da ikinci tur için sandık başı

Bulgaristan’da seçmen, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.

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Ülkede 14 Kasım’da yapılan ilk tura katılan 23 adaydan en çok oyu alan 2 cumhurbaşkanı ve 2 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor. Bulgaristan’da halk, mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotov ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Nevyana Miteva Mateeva arasında karar verecek. Kayıtlı seçmenin yüzde 40.5’inin sandık başına gittiği ilk turda, Radev-Yotova yüzde 49.42 oy alırken Gercikov-Mateeva ise yüzde 22.83 ikinci tura yükselme hakkı kazandı.

HÖH GERCİKOV’U DESTEKLİYOR

Bulgaristan’da Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteğiyle aday olan Radev-Yotova, eski hava kuvvetleri komutanı. 58 yaşındaki Radev ile aynı yaşta olan Gercikov, eski Başbakan Boyko Borisov’in lideri olduğu GERB Partisi tarafından destekleniyor.

14 Kasım’da yapılan ilk turda ilk kez bir Türk aday da cumhurbaşkanı adayı olmuş, Hak ve Özgürlükler (HÖH) Partisinin genel başkanı Mustafa Karadayı seçimlerde üçüncü olmuştu. HÖH şimdi Gercikov’a destek sinyali veriyor. Seçimlerin ikinci turunda yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da sandık başına gidecek.

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Bulgaristan’da ikinci tur için sandık başı

SINIRDA TÜRK SEÇMENE YAVAŞLATMA

Çifte vatandaş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşları yine Türkiye’de belirli sandıklarda oy verebilecek. Öte yandan seçim için Türkiye’den Bulgaristan’a geçmek isteyen vatandaşların da bulunduğu onlarca yolcu otobüsünün Kapitan Andreevo Gümrük kapısında saatlerce bekletildiği bildirildi.

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#Bulgaristan#Seçim#Türk

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