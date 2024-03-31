Bulgaristan ve Romanya Schengen’e ‘kısmen’ girdi

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Avrupa Birliği’nin kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen uygulamasına dahil olmak için 13 yıldır bazı siyasi engelleri aşmaya çalışan Bulgaristan ve Romanya’nın bekleyişleri bugün kısmen de olsa sona erdi. Özellikle Avusturya’nın blokajını aşmak için icat edilen formülle bu iki ülke hava ve deniz seyahatlerinde Schengen Bölgesi’ne dahil olurken kara seyahatleri şimdilik kapsam dışında. Bulgaristan ve Romanya’nın katılımıyla dokuzuncu kez genişleyen Schengen kapsamında olan ülke sayısı 27’den 29’a çıktı. Yeni durum bu ülkeye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiriyor.

UYGULAMA NASIL OLACAK

Bugünden itibaren Bulgaristan ve Romanya ile Schengen Bölgesi’ndeki diğer ülkeler arasındaki AB iç hava ve deniz sınırlarında kişiler üzerinde kontrol yapılmayacak. Buna rağmen gerek Romanya gerekse Bulgaristan’ın hem birbirleriyle hem de Schengen ülkeleriyle olan kara sınırlarında kontroller üçüncü ülkelerle olanlardaki gibi devam edecek.

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KARA SINIRLARINA DEVAM

Schengen’e kısmen de olsa dahil olmanın bu iki ülke açısından sembolik önemi çok yüksek olmakla birlikte kara sınırlarındaki kontrollerin sürmesi Romanya ve Bulgaristan’ın ana sorunlarından biri; çünkü yolcu ve yük trafiğindeki yoğunluğun çok büyük bölümü bu alanda yaşanıyor. İki ülkenin hedefi 2024 sonuna kadar kara sınırlarının da Schengen kapsamına alınması.

TÜRKLERİ DE ETKİLEYECEK

Türk vatandaşları bugüne kadar ulusal vize alarak Bulgaristan ve Romanya’ya gidebiliyorlardı. Bununla birlikte, Schengen Bölgesi’ndeki ülkeler için alınmış vizeye sahip olmaları halinde Bulgaristan ve Romanya’dan beş gün içinde sorunsuz transit geçiş mümkündü. Geçerlilik süresi bulunan bir Schengen vizesiyle, Schengen bölgesine bir kez giriş çıkış yapılmış olması şartıyla bu iki ülkeye gitmek de mümkündü. Bugünden itibaren Schengen vizesi bulunmayan umumi pasaport sahibi Türk vatandaşları bu iki ülkeye giriş yapamayacak.