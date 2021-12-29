Bulgar siyasetbilimciden Atatürk’e atıflı 2022 yılı analizi

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ÜNLÜ Amerikan siyasi haber dergisi Politico, 2022’yi tanımlayacak fikirleri sorduğu analizinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e atıfa yer verdi. Bu sorunun yöneltildiği Sofya Liberal Stratejiler Merkezi Başkanı ve Viyana İnsan Bilimleri Enstitüsü Daimi Üyesi Ivan Krastev, Atatürk’ün “Egemenlik verilmez, alınır” sözünü hatırlatarak Avrupa’daki egemenlik mücadelelerine dikkat çekti. Bu meselenin 2022’yi şekillendireceğini söyleyen Krastev, “Gelecek yılda Polonya ve Macaristan, ulusal egemenlik kavramını hem içeride hem dış politikada stratejik özerkliğe odaklanan Avrupa Birliği’ne karşı mücadelelerinde bir silah haline dönüştürecek” dedi.

AVRUPA’NIN YENİ NORMALİ

Ivan Krastev, “Brüksel ve Paris; ABD, Çin ve Rusya ile ilişkilerinde AB’nin egemenliğini tanımlamaya çalışacak” dedi. “Ve aynı zamanda hem sol hem de sağdaki bazı yeni özgürlükçü sesler, bu kavramı Avrupa’nın yeni normaline karşı direnişlerinde kullanacak. Egemenlik, herkesin savaş çığlığı olacak” diye de ekledi.