Bulgar hava sahasını Atina kontrol edecek! Talep Sofya’dan geldi

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Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, daha önce, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’nda da görüşülen başvuru ile ilgili olarak, Atina ile Sofya arasında görüşmeler başladı.

UÇAK SIKINTISI VAR

Haberde, “MİG-29A tipi uçak sayısı sınırlı ve eski model hava gücüne sahip Bulgaristan hava sahasının denetimi için NATO aracılığıyla Yunanistan’a başvurdu. Bulgaristan, 16 adet F-16 siparişi kararlaştırdı. Ancak, bu uçakların 2025’ten önce teslim edilmesi beklenmiyor” denildi. Bu gelişmeden bağımsız olarak, Bulgaristan’ın elindeki Rus yapımı savaş uçaklarını Ukrayna’ya gönderebileceğine ilişkin bazı senaryoların da dolaştığı kaydedilen haberde, “Yunanistan, NATO kapsamında İtalya ile birlikte dönüşümlü olarak Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın da hava sahası denetimini üstlenmiş durumda” ifadesi kullanıldı.