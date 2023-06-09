×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Bulgar hava sahasını Atina kontrol edecek! Talep Sofya’dan geldi

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutluk#Karadağ#NATO
Bulgar hava sahasını Atina kontrol edecek Talep Sofya’dan geldi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

Bulgaristan’ın, NATO’nun “Hava Polisliği Misyonu” (NATO Air Policy) çerçevesinde, önümüzdeki üç ay için hava sahasının denetimini üstlenmesi talebi ile Yunanistan’a başvurduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, daha önce, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’nda da görüşülen başvuru ile ilgili olarak, Atina ile Sofya arasında görüşmeler başladı.

UÇAK SIKINTISI VAR

Haberde, “MİG-29A tipi uçak sayısı sınırlı ve eski model hava gücüne sahip Bulgaristan hava sahasının denetimi için NATO aracılığıyla Yunanistan’a başvurdu. Bulgaristan, 16 adet F-16 siparişi kararlaştırdı. Ancak, bu uçakların 2025’ten önce teslim edilmesi beklenmiyor” denildi. Bu gelişmeden bağımsız olarak, Bulgaristan’ın elindeki Rus yapımı savaş uçaklarını Ukrayna’ya gönderebileceğine ilişkin bazı senaryoların da dolaştığı kaydedilen haberde, “Yunanistan, NATO kapsamında İtalya ile birlikte dönüşümlü olarak Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın da hava sahası denetimini üstlenmiş durumda” ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutluk#Karadağ#NATO

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya
Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

#Fenerbahçe