Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

Rus güçlerinin çekilmesiyle başkent Kiev yakınlarındaki Buça’da ortaya çıkan manzara dünyayı şoke etti. Onlarca sivilin başlarından vurularak infaz edildiğinin anlaşılması bir aydan fazla süredir devam eden savaşta yeni bir kırılma noktası oldu. Ukraynalı yetkililer Buça ve yine Kiev’in banliyölerinden Irpin’de en az 410 sivilin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Mariupol’deki durum, Buça’da gördüklerimizden çok daha kötü” dedi.
Ukrayna birlikleri başkent çevresindeki 30 kasaba ve köyün kontrolünü geri aldı ve işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesinde hiç Rus askeri kalmadı. Buça’ya giren Ukrayna askerleri, terk ettikleri evlerine dönen sivil halk ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şok oldu. Sokaklar, caddeler çoğu elleri arkadan bağlanmış halde yerde yatan cesetlerle doluydu.
GAZETECİLER TANIK
AFP muhabiri, Buça’daki yalnızca bir sokakta en az 20 ceset gördüğünü söyledi. AP muhabirinin yakından ateş edilerek öldürülmüş en az dokuz sivil gördüğü belirtildi.
Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk kurbanların tümünün vurularak öldürüldüğünü, Rusların öldürdükleri 280 sivili ise toplu mezara gömdüğünü söyledi. Buça’da bir apartmanın bodrum katında elleri arkadan bağlı 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Ukrayna Başsavcılığı, “öldürülmeden önce işkence gördüklerini” öne sürdü.
DAYANILMAZ GÖRÜNTÜLER
* Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Dayanılmaz görüntüler” dediği Buça’daki eylemlerin “açıkça savaş suçu göstergesi” olduğunu söyledi.
* Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin’in Buça’daki eylemlerin sonuçlarıyla yüzleşeceğini söyledi.
* İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Buça’daki olayların soykırım gibi göründüğünü söylerken, “Savaş suçlarının araştırılması ve cezasız kalmaması için her şeyi yapacağız” dedi.
* ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in savaş suçlusu olduğunu belirtirken ‘Buça katliamını’ soykırım olarak adlandırmaktan kaçındı. Biden, “Tüm kanıtları topladıktan sonra, savaş suçları davası açmalıyız” dedi.
RUS DİPLOMATLAR SINIRDIŞI
* Almanya 40, Fransa 35 Rus diplomatı, Litvanya ise ülkenin Rusya büyükelçisini tepki olarak sınırdışı etti.