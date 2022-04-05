Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

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Rus güçlerinin çekilmesiyle başkent Kiev yakınlarındaki Buça’da ortaya çıkan manzara dünyayı şoke etti. Onlarca sivilin başlarından vurularak infaz edildiğinin anlaşılması bir aydan fazla süredir devam eden savaşta yeni bir kırılma noktası oldu. Ukraynalı yetkililer Buça ve yine Kiev’in banliyölerinden Irpin’de en az 410 sivilin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Mariupol’deki durum, Buça’da gördüklerimizden çok daha kötü” dedi.



Ukrayna birlikleri başkent çevresindeki 30 kasaba ve köyün kontrolünü geri aldı ve işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesinde hiç Rus askeri kalmadı. Buça’ya giren Ukrayna askerleri, terk ettikleri evlerine dönen sivil halk ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şok oldu. Sokaklar, caddeler çoğu elleri arkadan bağlanmış halde yerde yatan cesetlerle doluydu.

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Gözden Kaçmasın Rusya yine 'mizansen' diyor Haberi Görüntüle

GAZETECİLER TANIK



AFP muhabiri, Buça’daki yalnızca bir sokakta en az 20 ceset gördüğünü söyledi. AP muhabirinin yakından ateş edilerek öldürülmüş en az dokuz sivil gördüğü belirtildi.



Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk kurbanların tümünün vurularak öldürüldüğünü, Rusların öldürdükleri 280 sivili ise toplu mezara gömdüğünü söyledi. Buça’da bir apartmanın bodrum katında elleri arkadan bağlı 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Ukrayna Başsavcılığı, “öldürülmeden önce işkence gördüklerini” öne sürdü.





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Gözden Kaçmasın Askerlere yeni haklar Haberi Görüntüle

* Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, “Yerde yatan sivillerin görüntüsü karşısında dehşete düştüm” dedi. Muhtemel savaş suçlarına dair ciddi ve rahatsız edici raporlar olduğunu belirtti.* Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, “sivillere yönelik acımasız eylemler karşısında dehşete düştüğünü” ifade etti.* Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Ruslar, Rus askerlerince işlenen bu kanlı katliam bir soykırımdır” dedi. Uluslararası komisyon kurulmasını önerdi.* Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, Birliğin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları tartıştığını ilan etti.

DAYANILMAZ GÖRÜNTÜLER



* Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Dayanılmaz görüntüler” dediği Buça’daki eylemlerin “açıkça savaş suçu göstergesi” olduğunu söyledi.



* Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin’in Buça’daki eylemlerin sonuçlarıyla yüzleşeceğini söyledi.



* İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Buça’daki olayların soykırım gibi göründüğünü söylerken, “Savaş suçlarının araştırılması ve cezasız kalmaması için her şeyi yapacağız” dedi.



* ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in savaş suçlusu olduğunu belirtirken ‘Buça katliamını’ soykırım olarak adlandırmaktan kaçındı. Biden, “Tüm kanıtları topladıktan sonra, savaş suçları davası açmalıyız” dedi.



RUS DİPLOMATLAR SINIRDIŞI



* Almanya 40, Fransa 35 Rus diplomatı, Litvanya ise ülkenin Rusya büyükelçisini tepki olarak sınırdışı etti.





Gözden Kaçmasın Beş değil, yedi değil tam altı partili muhalefet yenilgisi Haberi Görüntüle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Buça kentini ziyaret etti. "Bu şehirde yapılanlar Rus askerlerinin kim olduğunu açıklıyor. Bu savaş suçu soykırım olarak anılacak" dedi. Zelenski, Rusya'nın müzakere sürecini bilinçli olarak uzattığını da söyledi. Zelenski, sosyal medyadan da "İşgalin ardından Buça, Irpin ve Stoyanka'yı kendi gözlerimle gördüm. En kısa sürede buraları tekrar canlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" mesajını paylaştı.