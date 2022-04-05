Rusya yine 'mizansen' diyor

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Üç hafta süreyle Rus işgali altında kalan Buça’ya gazeteciler ve Ukrayna ordusunun girmesiyle ortaya çıkan manzaraya ilişkin ilk açıklamasında Kremlin yönetimi, “Suçlamaları katiyetle reddediyoruz. Olay, Ukrayna tarafının provokasyonu” dedi. “Uzmanlarımız görüntüleri inceledi, bunların mizansen olduğunu gösteren kanıtlar var” diyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Buça’dan gelen görüntülerin bir provakasyonun parçası olduğunu savundu.

'GÖRÜNTÜLER GECİKMELİ'

Rusya Savunma Bakanlığı da bir yazılı açıklama yaparak, “Ukraynalı yetkililer 31 Mart günü Buça’ya girdi. Kasabanın Belediye Başkanı ilk gün cesetlerden hiç söz etmedi. Ceset görüntüleri dünya medyasına 3 Nisan’da düştü. Aradan geçen üç günde orada bir algı operasyonu organize edildiği ortada. Rus ordusu sivillere yönelik hiçbir suçlamayı kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

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'MÜZAKEREYİ BALTALAMAK'

Buça felaketi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da, “Provokasyonun tek bir amacı var. O da Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecini dondurmak ve baltalamak” dedi. Zaharova’nın bu mesajından saatler sonra ikinci bir açıklama yapan Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında pazartesi günü için planlanan video konferans görüşmelerinden haberdar olmadığını söyledi. Bu sözler, ikili müzakerelerin dondurulduğu şeklinde algılandı.