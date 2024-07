Bu tezahüratı tarih affetmez... 56 dakikada 50 kez alkışladılar

Haberin Devamı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başladığı sırada, dışarıda binlerce kişinin gerçekleştirdiği protesto Washington polisi tarafından biber gazı ve ses bombalarıyla dağıtıldı. Ellerinde “savaş suçlusu Netanyahu”, “Netanyahu’yu tutuklayın”, “Netanyahu Adolf Hitler’in mirasını devam ettiriyor”, “Katil İsrail” gibi pankart ve dövizlerle gösteri yapan siyah, beyaz, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi göstericiler, “Soykırımcı Netanyahu’nun” Amerika’da istenmediğini haykırdı.

‘APTAL AMERİKALILAR’

“Bildiğimiz kadarıyla şu anda bu binanın dışında devam eden İsrail karşıtı protestoları İran finanse ediyor” diyen ancak bu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt sunmayan Netanyahu, her renkten, her ırktan ve her dinden toplanmış Amerikalı protestoculara “resmen İran’ın kullanışlı aptalları oldunuz” sözleriyle hakaret etti. Ancak ABD Kongre üyeleri ise Netanyahu’yu yine ayakta alkışladı. Kongre üyeleri Netanyahu’yu 56 dakikalık konuşmasında toplam 50 defa alkışladı.

ABD Kongre üyeleri, İsrail Başbakanı’nı Kongre’ye girişinde 3 dakika 40 saniye süren bir alkış tufanıyla karşılarken, Netanyahu’nun 56 dakika süren konuşması 50 defa alkışlarla bölündü.

REHİNE AİLELERİ TUTUKLANDI

Binyamin Netanyahu’nun konuşma yaptığı sırada Kongre salonu içinde bulunan rehine aileleri, aylardır ateşkes ve rehine takası anlaşmasına yanaşmayan İsrail Başbakanı’nı protesto etti. ABD Kongre Polisi, yaptığı açıklamada, toplam 6 kişinin tutuklandığını belirtti. Bunlardan beşi “anlaşmayı İmzala” yazan tişörtler giyiyordu ve sadece ayağa kalkmıştı. Bir kişi ise ayağa kalkıp “1400 ölü” diye bağırdığı için tutuklandı.

‘HİÇ SİVİL ÖLDÜRMEDİK’

Uluslararası mahkemeleri hiçe sayan ve hakkında çıkmak üzere olan yakalama kararını görmezden gelen Netanyahu, “Geçen hafta Refah’a gittim. Oradaki komutana ‘Kaç sivil öldürüldü?’ diye sordum. Şöyle dedi: ‘Sayın Başbakan neredeyse hiç” sözleriyle Refah’ta hiç sivil öldürmediklerini iddia etti.

‘SİZİN İÇİN SAVAŞIYORUZ’

İsrail’in ABD için Ortadoğu’da bir maşa rolü gördüğünün altını çizen Netanyahu, “Ortadoğu’daki ortak çıkarlarımızı korurken aynı zamanda Amerikalıların postallarının sahaya değmemesine de yardımcı oluyoruz” dedi. İsrail’in Ortadoğu’da akıttığı kanların Amerika’yı korumak için olduğu savını öne süren İsrail Başbakanı, İran için öncelikli hedefin İsrail, ikinci hedefin ise ABD olduğunu iddia etti: “Hamas’la savaşırken İran’la savaşmış oluyoruz. Hizbullah’la savaştığımızda İran’la savaşmış oluyoruz. Husilerle savaştığımızda İran’la savaşmış oluyoruz. İran’la savaştığımızda ise ABD’nin en radikal ve cani düşmanıyla savaşıyoruz.”

DEMOKRATLARIN YARISI TEPKİLİ

ÖTE yandan İsrail Başbakanı’nın konuşması Demokrat Partili vekillerin önemli bir kısmı tarafından boykot edilirken, tepki gösterenler de oldu. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı ve California Vekili Nancy Pelosi, başbakanın konuşmasını “ABD Kongresi’ne davet edilen ve ABD Kongresi’ne hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan herhangi bir yabancı devlet adamı arasında açık ara en kötü sunum” olarak nitelendirdi. Senatör Bernie Sanders da Netanyahu’ya ateş püskürdü. Netanyahu’nun sadece bir savaş suçlusu değil aynı zamanda bir yalancı da olduğunu belirten Sanders, şunları söyledi: “Tüm insani yardım kuruluşları aynı fikirde: Aşırılıkçı hükümeti yardımları engellemeye devam ettiği için on binlerce çocuk açlıktan ölmekle karşı karşıya. İsrailliler onun görevden alınmasını istiyor. Bu yüzden seçim kampanyası yapmak adına Kongre’ye geldi.”

‘DIŞARIDAN ADAM GETİRDİLER’

212 Temsilciler Meclisi Demokratından yaklaşık 100’ü ve 50 Senato Demokratından 27’sinin Netanyahu’nun konuşmasını protesto ederek salona katılmadığı haberine yorum yapan New York Vekili Alexandria Ocasio-Cortez, “Netanyahu o kadar çok insanı kaybetti ki Kongre’nin yalnızca küçük bir kısmına hitap ediyor” dedi. Ocasio-Cortez, böyle durumlarda tıpkı ödül törenlerinde olduğu gibi tam katılım görüntüsü verebilmek için koltukların Kongre üyesi olmayanlarla doldurulduğunu söyledi. ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan ve Kongre salonunda Netanyahu’yu elinde tuttuğu “Savaş Suçlusu” kartıyla protesto eden Rashida Tlaib ise İsrail Başbakanı’nın ayakta alkışlanmış olmasının “iğrenç” olduğu yorumunu yaptı.

Binlerce insan Netanyahu’nun Kongre konuşmasını protesto etmek amacıyla Washington sokaklarına döküldü. Polis göstericilere ses bombaları ve biber gazıyla müdahale etti.