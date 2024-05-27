‘Bu savaşı artık durdurun’

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, önceki gün Rus ordusunun Harkiv şehrinde yerle bir ettiği ve 14 sivilin hayatını kaybettiği “Epitsenter” alışveriş merkezine giderek, harabeye dönen binanın içinden Çin ve ABD liderleri Şi Cinping ile Joe Biden’a devreye girin çağrısı yaptı. Rusya’nın niyetinin barış değil, Ukrayna’yı yok etmek olduğunu bir kez daha dile getiren Zelenski, iki lidere seslenerek gelecek ay İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna barış konferansına davet etti.

‘BARIŞ İSTİYORUZ’

İsviçre’deki konferansın konuk listesinde 80 ülkenin yer aldığına ancak Biden ve Şi’nin bulunmadığına dikkat çeken Zelenski, “Ukrayna olarak adil ve kalıcı barışa yaklaşılması yönünde adımlar atılmasını istiyoruz. Bunun için sayın Biden ve Şi’ye buradan sesleniyor ve yalvarıyorum. Dünya liderleri olarak İsviçre’deki konferansa katılarak kalıcı barışın sağlanması için çaba gösterin” açıklamasını yaptı.

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Henüz dumanı tüten yıkıntılar arasında basın mensuplarına konuşan Zelenski, “Rusya lideri Vladimir Putin’in barış istediğine kesinlikle inanmıyoruz. Rus tarafı defalarca bizi masaya davet ederek aldattı. Putin bir yandan savaşın sona ermesini istediğini söylerken, diğer taraftan yine Harkiv istikametinde saldırılarını arttırmak için bulunduğumuz noktadan 90 km mesafede Rusya sınır bölgesinde yeni birlikler hazırlıyor. Niyeti ortada” ifadelerini kullandı.

‘ÇİN DENGE ARIYOR’

Çin’in Ukrayna savaşında taraf tutup tutmadığı sorulduğunda Ukrayna lideri Şi’ye sitemde bulunan Zelenski, “Çin yönetimi Rusya ile Ukrayna arasında seçim yapmıyor. Rusya ile Batı arasında denge seçimi arıyor ve bu çizgiyi uyguluyor. Ukrayna’ya saldıran tarafın Rusya olduğunu göz ardı ederek yalnızca Rusya’nın da katılacağı görüşmelerde barışa ulaşılabileceğini söylüyor. Halbuki Çin zamanında Ukrayna’nın bağımsızlık ve egemenliğini savunacağını Budapeşte bildirisine sonradan katılarak kabul etmişti” dedi.

Joe Biden, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri nedeniyle seçim kampanyası çerçevesinde ülke içi gezilerini gerekçe göstererek İsviçre’deki konferansa gelmeyecek. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise İsviçre yerine Rusya’da yapılacak BRICS ülkeleri bakanlar toplantısına gidecek.