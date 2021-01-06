Bu olaylar 2020'ye damgasını vurmuştu! Flaş gelişmeler

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart 2020'de 26 yaşındaki Taylor'ın dairesine yanlış ihbar üzerine giren ve siyahi kadının ölümüne sebep olan iki polis memurunun görevden el çektirildiği belirtildi.

Olayın ardından yapılan yargılamada, 2 polis memuru ceza almamış ve tepkilere neden olmuştu.

Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de Louisville şehrinde polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, benzer şekilde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş ve Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki protestoların odağı olmuştu.

SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLDÜ

Kenosha Bölgesi Savcısı Michael Graveley, basın toplantısında, "Eldeki kanıtlara ve kanunlara göre bu konuda hiçbir polise cezai dava açılmayacak." dedi.

Graveley, Blake’in iddia edildiği şekilde silahsız olmadığını, aracında bıçak taşıdığını ve polise karşı aktif olarak direndiğini belirtti.

Blake’in aile avukatı B’lvory LaMarr ise, savcılığın kararına tepki göstererek, araçta bıçak taşımanın kanunlara aykırı olmadığına işaret etti.

LaMarr, "İnsanlar çeşitli nedenlerle araçta bıçak bulundurabilir. Videoda, iddia edildiği gibi polisi tehlikeye atacak bir durum görünmüyor. Bu, kasıtlı uygulanmış şiddeti makul kılmak için bir bahane." yanıtını verdi.

Kenosha Polis Departmanının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, davada adı geçen polis memurları Rusten Sheskey, Vincent Arenas ve Brittany Meronek’in hala idari izinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

23 Ağustos 2020’de aile içi bir olaya müdahale eden polisler, yaşanan arbede sonrası aracına binmek isteyen 29 yaşındaki Jacob Blake’i 7 el ateş ederek sırtından vurmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından silahla ateş ettiği tespit edilmişti.

Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polisin sırtından yaraladığı Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı ve bir daha yürümesinin çok zor olduğu açıklanmıştı.

ABD'de mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan yoğun ve şiddet içerikli protestolar kapsamında Blake için de Wisconsin’de gösterileri düzenlenmişti.