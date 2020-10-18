Bu masumların günahı ne? Ermenistan’dan sivil katliamı... 3’ü çocuk 13 ölü

Ermenistan, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’yi 6 gün arayla ikinci kez hedef aldı, balistik füzeyle sivilleri uykuda vurdu. Cephe hattında bulunmayan, Ermenistan sınırına 80 kilometre mesafede olan Gence’de sivillere yönelik saldırıda 3’ü çocuk, 13 kişi öldü, 50’nin üzerinde kişi yaralandı. Enkaz başında yakınlarından haber bekleyenlerin feryatları yürek yaktı.

YİNE UYKUDA VURDU

Gence’yi ilk olarak 11 Ekim gecesi füze ile vuran Ermenistan, önceki gece de saat 01.00’de yine uykudaki sivilleri hedef aldı. Scud tipi “Elbrus” balistik füzesiyle yapılan saldırıda 20 ailenin yaşadığı bir bina tamamen yıkıldı. Füzenin düştüğü noktada büyük çaplı çukur açılırken, patlamanın etkisiyle 3 kilometrelik alandaki ev ve işyerlerinde hasar meydana geldi. Oluşan enkaz altında arama kurtarma çalışmaları saatlerce sürdü.

KATLİAMIN FOTOĞRAFI

Gecenin karanlığında düzenlenen balistik füze saldırısı Gence kentinin Cevathan Mahallesi’ndeki Hüsü Haciyev Sokağı’nı tanınmaz hale getirdi.

Fotoğraf: Rıza ÖZEL

Sağa sola kaçan insanlar, enkaz altında yardım bekleyenlerin çığlıkları, yardıma koşanlar, ambulans, polis ve itfaiye araçlarının siren sesleri... Enkaz başına gelerek yakınlarından haber bekleyenlerin feryatları acının fotoğrafını ortaya koydu. Gün ışığıyla saldırının acımasızlığı ortaya çıktı. Enkazdaki aile albümleri, çocuk-bebek ayakkabıları, oyuncaklar, kına tepsisi, bebek elbiseleri gibi ailelere ait özel eşyalar sivillere yönelik katliamın fotoğrafını gözler önüne serdi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATIYOR

Saldırının tanıkları ile enkazda yakınları kalanlar yaşananları anlattılar. Elçin Kahramanov, “Ağabeyim enkazdan yaralı olarak çıkarıldı, eşi ve 3 çocuğu enkazda kaldı. Uykudaki masum insanların günahı ne? Bu terördür, sivilleri vurmak hangi kitaba sığar” ifadelerini kullandı. Evi yıkılan, kendisi ise hafif şekilde yaralanan Kamil Abbasov da, “Ordumuzla, askerlerimizle baş edemiyorlar, sivilleri vuruyorlar. Ermenistan cephede kaybettiklerinin intikamını sivillerden alıyor” dedi.

ALLAH’IM BALAMI BANA BAĞIŞLA

AA’ya göre, 14 yaşındaki kızı Leman Rahimova enkaz altında kalan, gözü yaşlı şekilde evladından gelecek müjdeli haberi bekleyen Vefen Rahimova, “Kızım, annene lütfen ses ver. Allah’ım balamı (yavrumu) bana bağışla” diye haykırdı. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışılan Rahimova, “Leman ile birlikte uyuduk. O uyanamadı” dedi.

AZERBAYCAN ÇOCUKLARINA AĞLIYOR: NİGAR, NARİN VE MEDİNE

Gence’ye düzenlenen füze saldırısında üç de çocuk hayatını kaybetti. Sivil katliamının kurbanlarından Nigar 15 yaşında, kardeşi Narin 10 aylık, komşu kızı Medine ise 1.5 yaşındaydı.

Ermenistan’ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan’ın Gence kentindeki saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8’i dün son yolcuğuna uğurlandı.

Kurban yakınları, cenaze töreninde ölen yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

16 YAŞINA GİRECEKTİ

Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence’deki 4 nolu mezarlıkta, Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi. Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızları Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova’nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi. Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yarın Nigar Eskerova’nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi” dedi. Füzenin, müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Vugar Şerifov, “Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu” diye konuştu.

SADECE HATİCE KALDI

Füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve 1.5 yaşındaki kızları Medine, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Saldırıdan sadece ailenin 3 yaşındaki kız çocukları Hatice’nin sağ kurtulduğu belirtildi. Royal’ın yakın akrabası Feride Botanova, “Royal bankacıydı. Geçen hafta Gence’ye yapılan saldırıda, birlikte olay yerini ziyaret etmiş, orada hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştık” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül’de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan tarafı, sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürüyor. (GENCE-AA)

BUGÜN ONUN DOĞUM GÜNÜYDÜ





Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ermenistan’ın Gence’ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, enkaz arasında genç Nigar Asgarova’nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü” ifadelerini kullandı.

FUZULİ KENTİ KURTARILDI

Azerbaycan ordusunun, 1993 yılından bu yana Ermenistan işgali altındaki Fuzuli kenti ile birkaç köyünü işgalden kurtardığı duyuruldu. Fuzuli reyonunun kent merkezi Fuzuli ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan’ın işgalinden kurtarıldığını açıklandı. Daha önce de Fuzuli’nin bazı köylerini Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı. Arazisi 1386 kilometrekare olan Fuzuli’de işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu. Kent merkezi, 1 kasaba ve 75 köyden oluşan Fuzuli ilinin sadece 20 köyü işgal edilmemişti.

AZERBAYCAN İLERLİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı kaydedilerek, Azerbaycan askerlerinin operasyonları sırasında bazı elverişli tepe ve mevzilerin de ele geçirildiği vurgulandı.

‘ÇOK YAŞA AZERBAYCAN’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter’den Fuzuli’nin kurtarıldığını ilan ederek, “Çok yaşa Azerbaycan Ordusu! Karabağ, Azerbaycan’dır!” diye yazdı. Aliyev yaptığı konuşmada ise, “Fuzuli bizimdir! Bu bağlamda tüm Azerbaycan halkını tebrik ediyorum” diyerek Fuzuli’nin kurtarılmasının gelecekte kitaplarda yer alacağını söyledi.

ATEŞKESE İKİNCİ ŞANS

Azerbaycan ile Ermenistan, 10 Ekim’de Moskova’da üzerinde anlaşılan ancak sahada uygulanamayan “insani ateşkese” ikinci kez şans tanıdıklarını bildirdi. Her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, ateşkes bugünün ilk dakikasıyla yürürlüğe girmiş oldu. Ateşkese ilişkin ilk açıklama Erivan yönetiminden geldi. Bakü ile anlaşmaya varıldığını ilan eden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan’ın (dün) gece yarısından itibaren silahları susturmaya razı olduğunu ilan etti. Hemen ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı doğrulayan bir açıklama yaptı.

MOSKOVA DEVREDE

Moskova ise, ikinci ateşkes ilanından hemen önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Bu arada, Azerbaycan-Ermenistan krizi önümüzdeki pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ele alınacak. Konunun görüşülmesi talebi daimi üyeler Rusya, ABD ve Fransa’dan geldi. (Nerdun HACIOĞLU)

SCUD TİPİ ELBRUS FÜZESİYLE VURDULAR





Ermenistan’ın, Gence’yi Scud tipi “Elbrus” balistik füzesiyle vurduğu belirlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sivillere yönelik saldırının, Erivan yönetiminin “ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini” gösterdiğini kaydetti. Sivillerin hedef alınmasının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret olduğunu kaydeden Hacıyev, bunun kasıtlı olduğunu vurguladı.

ALİYEV İSYAN ETTİ: BU SİLAHLARI NEREDEN BULUYORLAR





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın sivillere saldırıları sonrası yaptığı konuşmasında, Erivan yönetiminin bir savaş suçu daha işlediğini belirterek, yargılanması gerektiğini söyledi. “Ateşkesten hemen sonra Gence’yi vurdular” diyen Aliyev, “Uluslararası kamuoyu Ermenistan’nı yargılamak istemiyorsa, biz onları yargılayacağız” ifadesini kullandı. Aliyev, “Onların yanıtını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz” şeklinde konuştu.

SİLAH YOLLUYORLAR

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmatı imha ettiklerini vurgulayan Aliyev, “Bugüne kadar imha edilen ve ele geçiren silahların maliyeti en az 2 milyar dolardır. Fakat yine de silahları var. Sormak gerekir: Onları kim silahlandırıyor? Fakir bir ülkede bu kadar silah ne arıyor? Bugün de onlara kaçak yolla silah gönderiliyor. Biz bu sorulara yanıt istiyoruz” dedi.

HAİN SALDIRIYA TÜRKİYE’DEN TEPKİ YAĞDI

Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir’e düzenlediği hain saldırıya Ankara’dan tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ermenistan, Gence’de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, hak hukuk tanımazlıktır. Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Sivilleri hedef almak alçakça bir iştir. Ermenistan, Gence ve Mingeçevir şehirlerinde sivillere saldırarak, apaçık bir insanlık ve savaş suçu işlemiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Ermenistan’ın saldırılarını protesto etti, AB’den sessizliğini bozmasını istedi.

ERMENİ SAVAŞ UÇAĞI VE S-300’LERİ VURULDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’dan havalanan SU-25 tipi bombardıman uçağının, Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamayı yapan Bakanlık Sözcüsü Vagıf Dergahlı, “Yerel saatle (dün) 11.10 sularında Ermenistan’dan havalanan SU-25 tipi uçağı, hava sahamıza girdikten kısa bir süre sonra hava savunma birliklerimiz tarafından düşürülmüştür. Ermenistan’dan havalanan bu uçağın rotasına baktığımızda, işgalcilerden kurtarılan Cebrail bölgesindeki cephe hattımızda bulunan mevzilerimizi vurmayı amaçladığını söyleyebiliriz” dedi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait S-300 hava savunma bataryalarının imha edilişini gösteren bir video de yayınladı. Videoda, iki rampadan oluşan sistemin, önceki gece gerçekleştiği tahmin edilen operasyonda SİHA’lar yardımıyla vurulması yer alıyor. (Nerdun HACIOĞLU)

SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN DÜNYAYA ÇAĞRI





Gence’deki saldırı sonrası çekilmiş fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. “Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor” denilen mesajda, “Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!” ifadeleri kullanıldı.