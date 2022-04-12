Bu kez hedef ülkenin doğusu! Ukrayna’da yine Rus konvoyu

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Karşılaştığı direniş üzerine başkent Kiev dahil Ukrayna’nın batı ve kuzeyindeki topraklara yönelik emellerinden vazgeçen Rusya’nın, doğudaki Donbas’a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatması bekleniyor. ABD’li uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın 13 km uzunluğunda bir Rus zırhlı konvoyunun varlığını gösteren fotoğrafları, bu endişeleri destekliyor.

‘SALDIRI AN MESELESİ’

Geçen cuma Harkov kenti yakınlarından Donbas yönüne ilerlerken görüntülenen konvoyda, kamyonlar ve diğer zırhlı araçlar görülüyor. Fotoğraflar, işgalin başında Kiev’e ilerleyen ve bir ara uzunluğu 64 km’yi bulan dev Rus konvoyunu hatırlatıyor. Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Donbas’ın tamamını ele geçirme hedefleyen saldırıya “çok kısa süre içinde” başlamasını beklediklerini bildirdi. Bakanlık sözcüsü, “Düşman doğuya doğru bir taarruz için hazırlıklarını neredeyse bitirdi” dedi. Ukrayna genelkurmayı da Rusya’nın sınıra yakın Belgorod, Voronej ve Kursk şehirlerine yeni asker takviyeleri yaptığını aktardı.

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MARIUPOL’ÜN FERYADI

Bir aydan uzun süredir Rus kuşatması altındaki güneydeki Mariupol’de ise direnişi sürdüren Ukraynalı askerler, “son savaşa” hazırlandıklarını bildirdi. Kenti savunan 36’ıncı Denizci Tugayı, “Mühimmatımız tükendi. Muhtemelen son bir karşılaşma olacak” dedi. Kentteki birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘AŞÇILAR SAVAŞIYOR’

“47 gündür şehri savunmak için her şeyi yaptık. Piyadelerin tamamı öldüğü için savaşı telsiz operatörleri ve aşçılar sürdürüyor.” Askerler, dışarıdan destek gönderilmemesinden şikâyet etti.

‘MARİUPOL LİMANINI ELE GEÇİRDİK’

Öte yandan Rus haber ajansı RIA, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinin lideri Denis Puşilin’in “Mariupol limanının kontrolü elimizde” dediğini aktardı. Puşilin daha önce de Mariupol’de Donetsk’e bağlı bir yerel idare ofisinin kurulduğunu açıklamıştı.





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İŞGAL SONRASI BATI’YLA İLK YÜZ YÜZE TEMAS

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna işgalinin başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşen ilk Batılı lider oldu. Dün Kremlin’de gerçekleşen görüşmenin ardından “Çok net, açık ve zorlu geçti” açıklamasında bulundu. 1.5 saat süren görüşmede Nehammer, Putin’e Ukrayna’daki savaşın kimse için zaferle bitmeyeceğini belirterek ateşkes ya da en azından sivillere insani yardım ve tahliyeleri hızlandırmanın gerekliliğini belirtti. Önceki gün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Nehammer Moskova ziyareti için “Bu dostane bir ziyaret değil. Ukrayna’dan yeni geldim ve Rusya’nın saldırganlığının yol açtığı acıyı kendi gözlerimle gördüm” ifadelerini kullandı.

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RUSYA S-300’LERİ VURDU

Rusya, Dnipro’da bir Avrupa ülkesince Ukrayna’ya tedarik edilen S-300 füze sistemini imha ettiklerini açıkladı. Açıklamada, Dnipro kentindeki bir hangarda gizlenen dört S-300 ateşleyicisinin Kalibr seyir füzeleri ile vurulduğu bilgisi verildi. Saldırıda 25 Ukrayna askerinin öldüğü de kaydedildi. Ukrayna’ya Rus yapımı S-300 gönderen NATO üyesi Slovakya, vurulanın kendi silahları olmadığını bildirdi. Ukrayna’dan füzelere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.