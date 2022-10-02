Bu kez hedef 48 sandalye: Bulgaristan seçimleri için 22 ilde oy verilecek

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Bulgaristan’da alınan erken genel seçim kararının ardından yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman’ın yaşadığı, 6 milyon nüfuslu ülkede bugün sandığa gidilecek. Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da İstanbul, Bursa, Antalya dahil 22 ilde kurulacak 166 sandıkta oylarını elektronik ortamda kullanacak. Türkiye’de, 18 yaşın üzerinde 300 binin üzerinde seçmen olduğunu ve en fazla seçmenin Bursa’da bulunduğunu söyleyen BALGÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, “Bu seçimlerde Bursa’da 72 bin, Türkiye’de de 300 binin üzerinde oy kullanabilme hakkı olan vatandaşlarımız var. Kendi haklarını savunacaklar” dedi.

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SOYDAŞLARA ÇAĞRI

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümetinin haziran ayında düşmesinin ardından erken seçim kararı alınmıştı. Prof. Emin Balkan, “Türk’ün oyu Türk’e” diyerek Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne (HÖH) işaret etti. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, “48’nci mecliste, HÖH’nin en az 48 milletvekilinin olmasını hedefliyoruz” diye açıklama yapmıştı. HÖH son seçimlerde 34 milletvekili çıkarmıştı.

GERB PARTİSİ ÖNDE

2021’de yolsuzluk karşıtı gösterilerin ardından üç dönem başbakan olan muhafazakâr GERB partisinin lideri Boyko Borisov (63) koltuğu kaybetmişti. Ancak yerine gelen liberal Kiril Petkov’un (42) iktidarı uzun süreli olmadı. Borisov, “Kaostan güçlüyüz” diyerek iktidara yeniden talip oluyor. Anketlere göre GERB yüzde 25, Petkov’un Değişmeye Devam Ediyoruz partisi yüzde 16 oy, HÖH ise yüzde 13 civarında oy alıyor.

BORİSOV YENİDEN BAŞBAKAN OLUR MU

Ukrayna savaşı ve Rusya’dan doğalgaz sevkıyatının durması eski Sovyetler Birliği ülkesi olan Bulgaristan’ı olumsuz etkilemiş durumda.



Halihazırdaki vekil Başbakan Petkov, sıkı Avrupa Birliği yanlısı bir tavır alırken GERB lideri Borisov, iktidarı döneminde AB, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerde denge politikası gütmüş, ancak yolsuzluk iddiaları yüzünden gözden düşmüştü.



Petkov, Borisov ile iktidarı paylaşmayı kabul etmiyor. Ancak iki büyük partinin anlaşamaması halinde uzmanlar etkin bir hükümetin kurulmasının zor olacağını belirtiyor. GERB ise sandıktan birinci partisi çıkması halinde azınlık hükümeti kurabileceğini savunuyor.