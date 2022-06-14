Bu kadarına da pes! Rus oyuncu Ukraynalı mülteci taklidi yaparken yakalandı

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Sosyal medya Rus model ve oyuncu Ieva Andrejevaite'yı konuşuyor.

Bir milyarderin doğum günü partisine gitmek için Ukraynalı mülteci taklidi yapan 34 yaşındaki Andrejevaite'nın foyası ortaya çıktı.

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Rus oyuncu 28 Nisan'da Güney Afrika'daki Cape Town Uluslararası Havalimanı'na vardığında, vizesi olmadığı için girişi reddedildi.

Andrejevaite bunun üzerine ülkeye girebilmek için Ukraynalı bir sığınmacı olduğunu söyledi.

HER ŞEY MİLYARDERİN PARTİSİNE KATILMAK İÇİN

Bunun üzerine ülkeye girişine izin verilen Andrejevaite milyarder Rob Hersov'un ülkede düzenlediği doğum günü partisine katılabildi.

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Ancak partide çekilen fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası yakayı ele verdi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA SINIRDIŞI EDİLDİ

Aynı habere göre, ortaya çıkan fotoğraflar sonrası Rus oyuncu sınır dışı edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Güney Afrika İçişleri Bakanlığı sözcüsü Siya Qoza, Rus oyuncuya 'Putin'in savaşından kaçan bir Ukraynalı' olduğunu deklere etmesi üzerine beş gün içinde sığınma talebinde bulunma şartıyla ülkeye giriş izni verildi.

'GÖREVLİLERİN ELİ KOLU BAĞLIYDI'

Qoza, 'Sığınmacı yasalarımız gereği göçmenlik görevlilerinin eli kolu bağlıydı ve beş gün içinde sığınma başvurusunda bulunabilmesi için ülkeye girmesine izin vermeleri istendi. 2002 tarihli Göçmenlik Yasası uyarınca usulüne uygun olarak sığınmacı vizesi aldı' ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamaya göre, Andrejevaite ülkeye girebilmek için bu yalanı söyledikten sonra gerekli başvuruyu ise yapmadı.