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Bu haber koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişileri ilgilendiriyor! Covid-19 Alzaymır riskini yüzde 80 artırıyor

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#Alzaymır Hastalığı#Koronavirüs#65 Yaş Ve Üzeri
Bu haber koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişileri ilgilendiriyor Covid-19 Alzaymır riskini yüzde 80 artırıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 13:06

Koronavirüs salgını yavaş yavaş hayatlarımızdan çıkmaya başlasa da 2020’nin ilk günlerinden bugüne, hastalığa yakalananlar arasında görülen sağlık sorunları incelenmeye devam ediliyor. Özellikle beyni etkileyen koronavirüs ve virüsün yenilmesinden sonra da görülmeye devam eden uzun covid semptomları özellikle 65 yaş üzeri için hâlâ tehlike arz ediyor…

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Yeni bir çalışma, Covid'e yakalanan 65 yaş üstü kişilerin, enfekte olduktan sonraki bir yıl içinde Alzaymır’a yakalanma olasılığının yüzde 80 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yaş aralığına girenlerin, virüse yakalanmayanlara göre demans formunu geliştirme riski yüzde 50 ila 80 daha fazla olduğu bulundu.

Bu haber koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişileri ilgilendiriyor Covid-19 Alzaymır riskini yüzde 80 artırıyor
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TETİKLİYOR MU ORTAYA ÇIKMASINA MI NEDEN OLUYOR?

Bulgular, Alzaymır hastalığı riskinin, teşhisten sonraki yıl yaşlılarda yüzde 0,35'ten yüzde 0,68'e neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.

Ancak koronavirüsün Alzaymır hastalığının yeni gelişimini tetikleyip tetiklemediğini veya ortaya çıkışını hızlandırıp hızlandırmadığını hala net değil.

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Araştırma ekibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şubat 2020 ile Mayıs 2021 arasında tıbbi tedavi gören 65 yaş ve üstü 6 milyon 200 bin yetişkinin isimsiz sağlık kayıtlarını analiz etti.

İnceledikleri kişilerin kayıtlarında önceden Alzaymır hastalığı tanısı yoktu.

Araştırmacılar insanları iki gruba ayırdı. Daha önce Covid bulaşmış olanlar bir gruba yerleştirilirken, belgelenmiş virüs vakası olmayanlar başka bir gruba ayrıldı.

Bu haber koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişileri ilgilendiriyor Covid-19 Alzaymır riskini yüzde 80 artırıyor
ÇALIŞMA MİLYONLARCA KİŞİYLE YÜRÜTÜLDÜ

Grupta Covid'li 400 binden fazla kişi, diğerinde ise 5 milyon 800 bin kişi vardı.

Case Western Reserve School of Medicine'de araştırma profesörü ve çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Pamela Davis şunları söyledi:

“Alzaymır hastalığının gelişiminde rol oynayan faktörler yeterince anlaşılmadı, ancak önemli olduğu düşünülen iki parça önceki enfeksiyonlardır. Özellikle de viral enfeksiyonlar ve iltihaplanma. Sars-CoV2 enfeksiyonu, iltihaplanma dahil merkezi sinir sistemi anormallikleri ile ilişkili olduğundan, kısa vadede bile Covid'in artan tanılara yol açıp açmayacağını test etmek istedik.”

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Dr. Davis, konuşmasına şöyle devam etti:

“Alzheimer hastalığının yeni tanılarındaki bu artış devam ederse, şu anda tedavisi olmayan bir hastalıktaki dalgalanma önemli olacaktır ve bu da uzun vadeli bakım kaynaklarımızı daha da zorlayabilir.”

Oldukça ciddi ve zorlu bir hastalık olan Alzaymır kişilerin hayatını inanılmaz derece zorlaştırıyor. Bilim dünyası son yıllarda hipertansiyon, kalp hastalığı, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi genel risk faktörlerini azaltarak bu gelgitin bir kısmını tersine çevirdiğini düşünüyordu.

Bu haber koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişileri ilgilendiriyor Covid-19 Alzaymır riskini yüzde 80 artırıyor

KORONAVİRÜS SALGINI KAZANIMLARI YOK ETTİ!

Ancak koronavirüs salgını bu konudaki kazanımları tersine çevirmiş oldu.

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Gerek dünyada gerekse ABD'de pek çok insan Covid'e yakalandı ve Covid'in uzun vadeli sonuçları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sebeple hastalığın gelecekteki engellilik üzerindeki etkisini izlemeye devam etmek önemli hale geliyor.

Araştırma ekibi daha savunmasız olabilecek insanlara odaklanmayı ve Covid'in uzun vadeli etkilerini tedavi etmek için FDA onaylı ilaçları yeniden kullanmanın yollarını bulmayı hedefliyorlar.

Çalışmayla ilgili sonuçlar Alzaymır Hastalığı Dergisi'nde yayınlandı.

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#Alzaymır Hastalığı#Koronavirüs#65 Yaş Ve Üzeri

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