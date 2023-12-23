'Bu çocuk kime çekti?' Asırlık tartışmaya genetik testle kesin çözüm...

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Dünyanın neresine giderseniz gidin çoğu ailenin içinde yaşanan samimi ancak hararetli tartışma vardır: "Çocuğumuz kime daha çok benziyor?"

Yüzümüzdeki çiller, kemerli burnumuz ya da çekik gözlerimiz... Hepimiz sevdiğimiz ya da sevmediğimiz özelliklerimizin arkasında anne ve babalarımızın olduğunu biliyoruz. Ancak durum sadece fiziksel özelliklerimizden ibaret değil. Dans etme yeteneğinden, uyku düzenine kadar birçok alışkanlığımızda ve hareketimizde de ebeveynlerimizin izleri var.



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Bazıları anne babalarından aldıkları bu özellikler için minnettarken bazıları bu durumdan çok da memnun değil...

Anne babalar içinse durum bazen büyük bir çekişmeye dönebiliyor. Çocuklarının olumsuz davranışlarında 'kime çekti bu çocuk?' diye isyan eden ebeveynler, olumlu durumlarda ise tatlı bir rekabete girerek çocuklarındaki özelliğin kendilerinden miras kaldığını iddia ediyorlar.

ASIRLIK TARTIŞMAYA KESİN ÇÖZÜM

İngiliz Dailymail gazetesinde bugün dikkat çeken bir habere göre, aileler içindeki bu asırlık tartışma artık kesin olarak çözülebilir.

Yeni geliştirilen genetik bir testle insanlar hangi özelliklerini kimden aldıklarını kolayca öğrenebiliyor.



Ev tipi DNA testleri üreten Ancestry şirketi, kullanıma sundukları yeni bir kitle insanlardaki 40'dan fazla özelliği test edebildiğini iddia ediyor. Yani evde yapılan basit bir testle hangi özelliğinizi annenizden hangi özelliğinizi babanızdan aldığınızı öğrenebilirsiniz.

Şirketin belirleyebildiği özellikler arasında uyku düzeni, yeme alışkanlıkları, göz ve saç rengi, dans ve fiziksel aktivite yeteneği gibi seçenekler yer alıyor.



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Dikkatleri üzerine çeken yeni test kişiden alınan tükürük örneği ile çalışıyor. İnsanlar evlerine gönderilen kitle aldıkları örnekleri şirkete geri gönderiyor. Araştırma ekibi hangi DNA'nın anne hangi DNA'nın babadan geldiğini belirlemek için 'SideView teknolojisini' kullanıyor.

DNA testleri veritabanlarında DNA 'eşleşmelerini' bularak çalışıyor. Bu da bilim insanlarının her bir DNA bölgesinin hangi kısımlarının anne ya da babadan miras kaldığını bulmalarını sağlıyor.

DNA testlerinin şuan İngiltere'deki fiyatı 94 Sterlin.