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WSJ'den gündeme bomba gibi düşen iddia: Prigojin nasıl öldürüldü?

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#Yevgeniy Prigojin#Rusya#Wall Street Journal
WSJden gündeme bomba gibi düşen iddia: Prigojin nasıl öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 10:57

ABD'li Wall Street Journal gazetesi 23 Ağustos'ta özel jetinin düşmesi ile hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in uçağına bomba yerleştirildiği ve operasyonun bizzat Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev tarafından denetlendiğini iddia etti. Kremlin iddiayı 'ucuz bir kurgu' olarak değerlendirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yirmi yıllık iktidarının en uzun 24 saatini yaşatan başarısız isyanı ile dikkatleri üzerine çeken ve ayaklanmadan yaklaşık iki ay sonra, 23 Ağustos'ta özel jetinin Rusya'nın Tver bölgesine düşmesi sonucu hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümü ile ilgili sır perdesi aralanıyor...

EL BOMBASI İDDİASI

Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasının arkasında Putin'in olduğu iddiaları günlerce dünya gündeminden düşmese de Kremlin 'intikam suikasti' iddialarını kesin bir dille yalanlıyor.

WSJden gündeme bomba gibi düşen iddia: Prigojin nasıl öldürüldü

Putin Prigojin'in ölümü sonrası yaptığı bir açıklamada uçak kazasının enkazında ulaşılan cesetlerde el bombası parçalarının bulunduğunu belirterek özel jetteki Wagner üyelerinin sarhoş ya da uyuşturucu etkisi alında olabileceğini ve el bombasını yanlışlıkla patlatmış olabileceklerini öne sürmüştü.

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WSJ'DEN BOMBA İDDİA: OPERASYONU PATRUSHEV DENETLEDİ

ABD'li Wall Street Journal gazetesi bugün Prigojin'in ölümü ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

WSJ'nin Batılı istihbarat kaynaklarına ve eski bir Rus istihbarat görevlisine dayandırdığı haberine göre, Prigojin'in uçağı kurulan bir komplo sonrası düştü ve operasyonu bizzat Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev tarafından denetlendi.

WSJden gündeme bomba gibi düşen iddia: Prigojin nasıl öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Nikolai Patrushev

"KANADIN ALTINA BOMBA YERLEŞTİRİLDİ"

Embraer Legacy 600 tpip özel jetin kanadının altına bomba yerleştirildiğini iddia eden WSJ haberinde "St Petersburg'a doğru yola çıkmayı beklerken kabindeki hiç kimse cihazın takılı olduğunu fark etmemiş gibi görünüyordu. Jet, bomba patlamadan önce yaklaşık 30 dakika boyunca 28.000 feet'e tırmandı. Prigojin, dört koruması, üç mürettebat üyesi ve üst düzey Wagner mensuplarının olduğu uçaktaki 10 kişinin tamamı öldü." ifadelerini kullandı.

WSJden gündeme bomba gibi düşen iddia: Prigojin nasıl öldürüldü

PUTİN'İ UYARMIŞ: PARALEL ORDU BİR HATA

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72 yaşındaki Patrushev, Rusya Devlet Başkanı'nın yakın çevresindeki en etkili isimlerden biri olarak tanınıyor. İkili birbirlerini KGB ajanı olarak çalıştıkları dönemden beri tanıyor.

Patrushev'in yakın arkadaşı Putin'i paralı asker grubu Wagner hakkında defalarca kez uyardığı ve paralel bir orduya sahip olmanın hata olduğunu söylediği öne sürülüyor.

WSJden gündeme bomba gibi düşen iddia: Prigojin nasıl öldürüldü

KREMLİN'DEN İDDİALARA CEVAP: UCUZ BİR KURGU

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Wall Street Journal'ın gündeme bomba gibi düşen haberi ile ilgili yorum yapmayı reddetse de, "Ne yazık ki Wall Street Journal son dönemlerde ucuz kurgular üretmeyi seviyor" açıklamasında bulundu.

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#Yevgeniy Prigojin#Rusya#Wall Street Journal

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