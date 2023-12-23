Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...Skandalı CNN International duyurdu: İsrail askerleri pes dedirtti...

Gazze’deki 5 yaşından küçük 335 bin çocuk hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de bulunan 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında olduğunu duyurdu.



Raporda, Gazze’de sağlık sisteminin çöktüğü ve neredeyse hiçbir hastanenin işlev göstermediğinin altı çizildi. Yardımlara erişim sağlayamayan sivil halkın ve özellikle de çocukların açlık sebebiyle hayatlarını kaybedebileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:



“Bu bulgular, Gazze Şeridi'ndeki 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun kıtlık koşullarının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi yetersiz beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. UNICEF, önümüzdeki haftalarda beş yaşın altındaki en az 10 bin çocuğun yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme biçiminden muzdarip olacağını ve tedavi edici gıdalara ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor"



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze’deki saldırılar sonucunda 136 BM çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Guterres, “BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey” dedi.



Guterres, 7 Ekim’den bu yana 136 BM çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, “75 gün içinde Gazze'de 136 meslektaşımız öldürüldü bu daha önce BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey. Personelimizin çoğu evlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Onları ve Gazze'deki sivillere destek olurken hayatlarını riske atan binlerce yardım çalışanını saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.