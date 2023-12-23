Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...Skandalı CNN International duyurdu: İsrail askerleri pes dedirtti...

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İsrail- Hamas çatışmaları sırasında Hamas tarafından eşi ile birlikte kaçırılan ABD’li rehine Gad Haggai’nin öldüğü duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden, Gad Haggai için başsağlığı mesajı paylaşarak eşi Judy Haggai’nin güvenli bir şekilde dönmesini umduklarını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden ölüm haberine ilişkin yaptığı açıklamada, “Jill ve ben, Amerikalı Gad Haggai'nin 7 Ekim'de Hamas tarafından öldürüldüğüne inanıldığı haberi karşısında büyük üzüntü duyduk. Eşi Judy'nin esenliği ve sağ salim dönmesi için dua etmeye devam ediyoruz. Kızları geçen hafta rehinelerin aileleriyle yaptığım toplantıya telefonla katıldı. Bu aileler, sevdiklerinden haber beklerken son aylarda yaşadıkları üzücü çileyi benimle cesurca paylaştılar. Bu tahammül edilemez bir durum. Bugün, dört çocukları, yedi torunları ve diğer sevdikleri için dua ediyor ve bu trajik haberin yasını onlarla birlikte tutuyoruz. Halen rehin tutulanların tüm ailelerine verdiğimiz sözü bir kez daha teyit ediyorum. Onları evlerine getirmek için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de bulunan 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında olduğunu duyurdu.
Raporda, Gazze’de sağlık sisteminin çöktüğü ve neredeyse hiçbir hastanenin işlev göstermediğinin altı çizildi. Yardımlara erişim sağlayamayan sivil halkın ve özellikle de çocukların açlık sebebiyle hayatlarını kaybedebileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Bu bulgular, Gazze Şeridi'ndeki 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun kıtlık koşullarının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi yetersiz beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. UNICEF, önümüzdeki haftalarda beş yaşın altındaki en az 10 bin çocuğun yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme biçiminden muzdarip olacağını ve tedavi edici gıdalara ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze’deki saldırılar sonucunda 136 BM çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Guterres, “BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey” dedi.
Guterres, 7 Ekim’den bu yana 136 BM çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, “75 gün içinde Gazze'de 136 meslektaşımız öldürüldü bu daha önce BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey. Personelimizin çoğu evlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Onları ve Gazze'deki sivillere destek olurken hayatlarını riske atan binlerce yardım çalışanını saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
İsrail’in Gazze saldırılarını sürdürürken gece saatlerinde Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının kampta bulunan bir evi vurduğu ve en az 18 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail askerleri ile ilgili kan donduran bir iddiayı bugün manşetinden duyurdu.
İddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) geçtiğimiz hafta 8 günlük bir operasyon düzenlediği Kamal Adwan Hastanesi ile ilgili. CNN'e konuşan hastane çalışanları İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerine saygısızlık ettiğini, tekerlekli sandalyedeki bir hastanın İsrail askeri köpekleri tarafından parçalandığını ve çok sayıda doktorun vurulduğunu iddia ediyor.
Olaya ilişkin video kayıtlarını izlediğini belirten CNN, IDF'nin operasyonu nasıl yürüttüğüne dair rahatsız edici bir tablo olduğunu belirtti. İsmi açıklanmayan kaynakların ifadelerine göre İsrail askerleri hastane bahçesine kazılan derrme çatma toplu mezarı buldozerle kazdı ve Filistinlilerin cansız bedenlerini dışarı çıkardı.
Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, "İsrail askerleri sabah mezarı kazdılar, cesetleri dışarı sürüklediler ve ardından buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.CNN'in ulaştığı video kayıtlarında hastane bahçesinde görülen çürümüş insan kalıntıları da kan donduran iddiayı doğruluyor.
7 Ekim saldırılarından 2 hafta sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tevrat'ta alıntılar yaptığı konuşmasında Hamas liderleri için suikast talimatı verdiğini açıklamıştı.
Analistler İsrail güçlerinin şu anda Hamas liderlerini öldürmeye odaklandığını söylerken İsrail güvenlik servisleri hakkında uzman Yossi Melman, suikast stratejisinin "hiçbir şeyi çözmediğini" söylüyor.
ski El Fetih istihbarat şefi Tawfiq Tirawi ise İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada "İsrailliler ve bizim aramızda çok suikast yaşandı. Bu bizi caydırmadı daha çok kavga etmemize neden oldu' dedi.
İsrail Hava Kuvvetleri güney Lübnan'daki Kafr Kila bölgesine hava saldırıları düzenledi. Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde yoğunlaşsa da büyük ölçüde sınır bölgeleri ile sınırlı kaldı.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da şafak baskınları düzenledi. Yerel basında yer alan haberlere göre, zırhlı araçlar ve buldozerlerle bölgeye gelen İsrail askerleri evlerde arama yaptı ve Filistinli gençlerle çatıştı.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, BMGK kararını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, "acil ateşkesin" "en acil gereklilik" olduğunu ifade etti.
20 binden fazla masum insanın öldüğü savaşın yıkıcı boyutlarına dikkat çeken Ghebreyesus kıtlık ve salgın hastalıkların Gazze için en büyük tehditler olduğunu vurguladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Binlerce insanın ölümüne neden olan saldırıları durdurmak için dünya liderlerinden bir adım gelmezken, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik karar tasarısı kabul edildi.
Konseyin ardından Hamas tarafından açıklama yapıldı. Alınan kararı “yetersiz bir adım” olarak eleştiren Hamas, ABD’yi “tasarının içini boşaltmaya yönelik çalışmakla” suçladı.
Açıklamada, “Karar, İsrail’in savunmasız Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurma konusunda uluslararası toplumun ve BM Genel Kurulu’nun ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymaktadır” ifadeleri kullanıldı.