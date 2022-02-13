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Brüksel 'Özgürlük Konvoyu'na karşı teyakkuzda

#Brüksel#Belçika#Aşı Karşıtları
Brüksel Özgürlük Konvoyuna karşı teyakkuzda

Kanada’da başlayan ve Fransa’da devam eden 'Özgürlük Konvoyu'nun Belçika'da da gösteri yapmak için yola çıktığının bildirilmesinin ardından Brüksel polisi alarma geçti.

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Kanada’da başlayan ve Hollanda ile Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde de yapılan Covid-19 aşı karşıtlarının 'Özgürlük Konvoyu' protestosunun Brüksel’de de yapılacağı duyuruldu. Sosyal medyada kısa sürede organize olan aşı karşıtı eylemcilerin Avrupa Birliği’nin (AB) başkenti Brüksel’de gösteri düzenlemesine karşı güvenlik güçleri harekete geçti.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Brüksel Bölge Başbakanı Rudi Vervoort ve Brüksel Merkez Belediye Başkanı Philippe Close tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de araçlı gösteri düzenlenmesinin salı gününe kadar yasaklandığı belirtildi.

Ülkedeki polis ekiplerinin ise muhtemel gösteri ihtimaline karşı teyakkuza geçirildiği ve konvoyun Brüksel’e girişine kesinlikle izin verilmemesi talimatıyla görevlendirildiği bildirildi.

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Ayrıca açıklamada, gösteriye katılmak isteyen araçların Brüksel içine alınmayacağı ancak Atomium ve Mini Europe parkının yer aldığı Heysel Stadyumu C parkı alanında toplanabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Brüksel Özgürlük Konvoyuna karşı teyakkuzda

KONVOYUN BRÜKSEL’E NE ZAMAN ULAŞACAĞI BELLİ DEĞİL

Fransa’dan Belçika’ya gelecek olan Özgürlük Konvoyu’nun bugün Fransa’nın sınır şehri Lille’de toplanarak harekete geçeceği bildirildi.

Söz konusu konvoyun Brüksel’e ne zaman ulaşacağı ise henüz bilinmiyor.

Konvoyun Brüksel’e girişi ihtimaline karşı görevlendirilen güvenlik güçlerine saldırı olması halinde yakalama emri verildiği, protestocuların polise direnme halinde ise 2 bin 400 euro para cezası ve 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacakları uyarısı yapıldı.

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#Brüksel#Belçika#Aşı Karşıtları

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