Brezilyalı doktor infial yarattı: Hastalarından 'çıkan' et parçalarıyla dans etti!

Brezilya'da yaşanan bir Tiktok skandalı uzun süre konuşulacağa benziyor... Caren Trisoglio Garcia adındaki sosyal platform kullanıcısı estetik cerrah kadın yayınladığı dans videolarıyla infiale yol açtı ve dünya basınında manşet oldu.

Ancak Caren Trisoglio Garcia'yı haber konusu ve eleştirilerin odağı haline getiren şey elbette dans etmesi değil. Bunu yaparken ameliyat ettiği hastalardan alınan 'vücut parçalarını' elinde tutup sallaması ve gülerek konuşması.

Sao Paulo eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu sosyal medya paylaşımlarının çığ gibi büyümesi ve gelen tepkiler üzerine acil şekilde harekete geçerek cerrahın tıp lisansını askıya aldı. Garcia, soruşturma devam ettiği sürece doktorluk yapamayacak. Suçlu bulunması halindeyse doktorluk lisansı tamamen elinden alınabilecek.

Cirurgiã é suspensa após compartilhar vídeos com pele de pacientes



Caren Trisoglio Garcia expôs material em redes sociais. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo suspendeu o registro dela.



Leia: https://t.co/83Ey276Jim pic.twitter.com/ARtI70RYLe — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) April 10, 2021

Seyretmesi oldukça zor olan videolardan bir tanesinde Garcia, elinde hastadan alınan yağların bulunduğu bir torbayı sallayarak 'İşte bu bir göğüs' derken bir diğer sıvı dolu torbayı tutarken de 'Bu gördüğünüz ise kol altı yağları' diyor.

Bir diğer paylaşımda ise elinde hastadan alınmış et parçalarını göstererek 'Bugünün ödülü elimde' diyor ve gönderisini kalpler ve gülen surat emojileri ile süslüyor.

643 bin takipçisi ve videolarının aldığı 11 milyon beğeni ile övünen Garcia üyesi olduğu Brezilya Estetik Cerrahi Birliği (SBCP) tarafından altı aylık bir süreyle uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırma kararının sebebi birlik tarafından 'Garcia'nın davranışları tıp etiğine uygun değildir.' olarak açıklandı.

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