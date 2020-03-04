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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Brezilya'daki aşırı yağışlarda ölü sayısı 23'e çıktı

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Brezilya'daki aşırı yağışlarda ölü sayısı 23'e çıktı
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Brezilya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 23'e yükseldi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, çok sayıda kayıp kişinin arandığı kaydedildi.

Guaruja'da 200 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda dün 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilyadaki aşırı yağışlarda ölü sayısı 23e çıktı

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