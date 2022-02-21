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Brezilya'da sel ve heyelan felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor

#Brezilya#SEL#Heyelan

Brezilya'da heyelan ve sel felaketi nedeniyle en az 171 kişi hayatını kaybetti; 120'den fazla insan hala kayıp. bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Brezilya'nın Petrópolis kentinde meydana gelen heyelan ve sel felaketinde en az 171 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer 120'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Ölenlerin arasında 27 çocuk ve genç de bulunuyor.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyindeki dağlara kurulmuş olan Petrópolis, şiddetli sağanak yağışların etkisi altındaydı.

Yamaç mahallelerindeki evler yıkıldı ve sel suları şehrin sokaklarında hızla akarken arabaları sürükledi.

Arama kurtarma ekipleri çamuru tararayarak hayatta kalanları bulmaya çalışıyor.

Ancak devam eden sağanak yağış ekiplerin çalışmalarını engellerken yetkililer kayıp olan kişileri canlı olarak bulmanın olanaksız olduğunu söyledi.

Brezilyada sel ve heyelan felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor

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Yaklaşık 900 kişi okul ve barınaklarda konaklıyor.

AFP haber ajansına konuşan bir itfaiye yetkilisi Roberto Amaral, "Buraya ağır makineler getirmek imkansız. Karıncalar gibi ağır ağır çalışmak zorundayız" dedi.

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro gazetecilere verdiği demeçte, "Durum neredeyse savaş gibi... Direklerden sarkan, devrilen arabalar, çamur yığınları ve bir sürü su var" dedi.

Petrópolis, 19. yüzyılda Brezilya hükümdarlarının yaz kaçamağı olan Rio de Janeiro'nun yukarısındaki tepelerde kurulmuş popüler turistik bir bölge.

Ancak bir aylık yağmur sadece üç saat içinde düştükten sonra selin evleri ve mağazaları yıkmasıyla şehrin muhteşem cazibesinin çoğu harabeye döndü.

En kötü etkilenen mahallelerden birinde, 80 kadar ev toprak kayması nedeniyle hasar gördü.

Petrópolis'te mağaza sahibi olan Henrique Pereira, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Su çok hızlı ve büyük bir güçle geldi. Kaybım yüzde 100 oldu. Pandemi ile hayatımız zaten zordu ve şimdi bu trajedi yaşanıyor" dedi.

Belediye başkanı kentte acil durum ilan etti.

Brezilyada sel ve heyelan felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor

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Bu sırada Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kurbanlar için acil yardım organize edeceğini söyledi.

Brezilya son üç ayda bir dizi şiddetli yağmurla sarsıldı ve bilim insanlarının iklim değişikliği nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini söylüyor.

Petrópolis ve çevresinde Ocak 2011'de sel ve toprak kaymalarında 900'den fazla kişinin öldüğü şiddetli fırtınalar yaşanmıştı.

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#Brezilya#SEL#Heyelan

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