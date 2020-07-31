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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinde Covid-19 tespit edildi

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinde Covid-19 tespit edildi
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Koronavirüs salgınını en ağır yaşayan ülkelerden Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'dan sonra eşi de Covid-19'a yakalandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, geçen hafta Covid-19'u atlatan Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Açıklamada, Michelle Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisine gerekli protokollerin uygulanacağı belirtildi.

Michelle Bolsonaro, dün, Planalto'da düzenlenen ve çeşitli bakanların yer aldığı bir etkinliğe katılmıştı.

Covid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Devlet Başkanı Bolsonaro'da da 7 Temmuz'da Covid-19 tespit edilmiş ve 25 Temmuz'da iyileştiği açıklanmıştı.

ABD'nin ardından Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke Brezilya'da, bugüne kadar 2 milyon 552 bin 265 kişide virüs görüldü, 90 bin 134 kişi ise hayatını kaybetti.

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