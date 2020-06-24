Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Bolsonaro mahkeme kararÄ±yla maske takacak

Brezilya'da bir mahkeme, daha Ã¶nce koronavirÃ¼sÃ¼ "kÃ¼Ã§Ã¼k bir grip" olarak niteleyen, karantina ve sosyal mesafe Ã¶nlemlerine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere katÄ±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± Jair Bolsonaro'nun yÃ¼z maskesi takmasÄ± gerektiÄŸine hÃ¼kmetti.

Mahkeme, Bolsonaro'nun maske takmamaya devam etmemesi halinde her gÃ¼n iÃ§in 2000 real (yaklaÅŸÄ±k 388 dolar) ceza Ã¶demek zorunda kalacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Bolsonaro aleyhindeki dava bir avukat tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ± ihlal ederek seÃ§im toplantÄ±larÄ±nda taraftarlarÄ±yla bir araya gelen, kucaÄŸÄ±nda bebeklerle fotoÄŸraf Ã§ektiren Bolsonaro, yasaklara meydan okumak iÃ§in baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±nda 1300 kiÅŸiyi mangal partisine davet ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak tepkiler Ã¼zerine son anda bu kararÄ±ndan vazgeÃ§miÅŸti.

BaÅŸkent Brasilia'yÄ± da kapsayan federal bÃ¶lgede 30 Nisan'dan beri maskesiz dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak yasak.

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'KÄ°MSE YASALARIN ÃœZERÄ°NDE DEÄžÄ°LDÄ°R'

YargÄ±Ã§ Renato Ceolho Borelli, dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nda, Bolsonaro'nun yasalarÄ±n Ã¼stÃ¼nde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Anayasa'ya gÃ¶re devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruma gÃ¶revi olduÄŸunu vurguladÄ±.

Borelli, "KiÅŸisel koruyucu donanÄ±m olmadan halkÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸmak, insanlarÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± riske atmak, en basit haliyle saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi.

YargÄ±Ã§ kararÄ±n tÃ¼m kabine Ã¼yeleri iÃ§in de baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Brezilya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± karara itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

GeÃ§en hafta bir dizi skandalÄ±n ardÄ±ndan istifa eden EÄŸitim BakanÄ± Abraham Weintraub da maskesiz dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 2000 real cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.