Boyunun iki katı tümörle doğdu, doktorlar adını 'mucize' koydu!

Haberin Devamı

Avustralya'da yer alan 'Mater Mothers' hastanesinde Ağustos ayında dünyaya gelen bir bebek yerel basınınen çok konuşulan konuları arasına girdi.



DOKTORLAR 'MUCİZE' ADINI VERDİ



Normal doğum tarihinden üç ay önce, kendi boyutunun tam iki katı büyüklüğünde bir tümör ile doğan bebeğe doktorlar 'mucize' adını verdi.



2 KİLO AĞIRLIĞINDA BİR TÜMÖR İLE DOĞDU



Saylor Thomson adı verilen bebek doğduğunda 1.025 gram ağırlığındaydı ve kuyruk kemiğinde 2 kilo ağırlığında bir tümör vardı.



Doktorlar doğumun gerçekleşmesinden dakikalar sonra 25 kişilik bir ekiple tümörü çıkarmak için yeni bir operasyona başladılar. Altı saat süren ameliyatla tümör bebeğin kuyruk kemiğinden çıkarıldı.



Adının hakkını verenameliyatın ardından harika bir iyileşme gösterdi ve güç geçtikçe güçlenmeye devam ediyor.Saylor'un doğumuna katılan Profesör Saliesh Kumar, bunun şimdiye kadar kendi boyutundaki bir bebekten çıkarılan en büyük tümör olduğunu belirtti ve şunları söyledi;Gebeliğin 20. hafta taramalarında kızlarının yüzde 25-40 oranında yaşama şansı olduğu belirtilen anne baba doğumdan 10 gün sonra bebeklerini kucaklarına alabildi.Anne Rachel kızının bir küçük bir savaşçı olduğunu belirterek, "Uzmanlar tümör ve erken doğum riski nedeni ile bebeğimin yaşama şansının çok az olduğunu söylediklerinde saatlerce ağladım. Şimdi onu kollarımda tutabilmek çok özel bir şey" dedi.adı verilen bu özel durumher 40.000 canlı doğumdan birinde görülüyor.Dr Richard Mausling, bebeğin hayatta olmasının nedeninin ameliyata giren ekibin uzmanlığı ve becerisi olduğunu söyledi.Ameliyatının üzerinden yaklaşık 2 ay geçen Saylor bebeğin doğumdan bu yana kilo aldığı ve şimdi yaklaşık 3 kilo olduğu öğrenildi. Doktorlar bebeğin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtiyor.Sakrokoksigeal teratomlar yenidoğan döneminde en sık görülen tümörlerdir. Teratomların %60-%70 i sakrokoksigeal bölgede yerleşirken, baş boyun bölgesinde, mediastende, gastrointestinal sistemde, vaginal ya da ovariyal yerleşimli olabilirler. Tümörler daha çok kız bebeklerde görülür.