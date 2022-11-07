Boyunun iki katı tümörle doğdu, doktorlar adını 'mucize' koydu!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 14:38
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Avustralya'da, kendi boyutunun tam iki katı büyüklüğünde bir tümör ile dünyaya gelen kız çocuğunun yaşam mücadelesi günün en çok konuşulan konularından birisi oldu. Doktorlar minik savaşçıya ' mucize bebek' adını verdi.
Avustralya'da yer alan 'Mater Mothers' hastanesinde Ağustos ayında dünyaya gelen bir bebek yerel basınınen çok konuşulan konuları arasına girdi.
DOKTORLAR 'MUCİZE' ADINI VERDİ
Normal doğum tarihinden üç ay önce, kendi boyutunun tam iki katı büyüklüğünde bir tümör ile doğan bebeğe doktorlar 'mucize' adını verdi.
2 KİLO AĞIRLIĞINDA BİR TÜMÖR İLE DOĞDU
Saylor Thomson adı verilen bebek doğduğunda 1.025 gram ağırlığındaydı ve kuyruk kemiğinde 2 kilo ağırlığında bir tümör vardı.
Doktorlar doğumun gerçekleşmesinden dakikalar sonra 25 kişilik bir ekiple tümörü çıkarmak için yeni bir operasyona başladılar. Altı saat süren ameliyatla tümör bebeğin kuyruk kemiğinden çıkarıldı.
Adının hakkını veren 'mucize bebek'
ameliyatın ardından harika bir iyileşme gösterdi ve güç geçtikçe güçlenmeye devam ediyor.BİR BEBEKTEN ŞİMDİYE KADAR ÇIKARILAN EN BÜYÜK TÜMÖR
Saylor'un doğumuna katılan Profesör Saliesh Kumar, bunun şimdiye kadar kendi boyutundaki bir bebekten çıkarılan en büyük tümör olduğunu belirtti ve şunları söyledi;"Saylor'undurumu son derece karmaşıktı, çünkü tümör pelvisine ve karnına yayılmış durumdaydı. Bu tümörler, kalbe çok fazla kanın dönmesine neden olduğu için bebeklerde kalp yetmezliği görülüyor ve bebeklerin çoğu doğumdan sağ çıkamıyor. Tümörün neden büyüdüğünü bilmiyoruz, ancak kız bebeklerde görülme olasılığı dört kat daha fazla"
DOKTORLAR YÜZDE 23-40 ORANINDA YAŞAMA ŞANSI VERMİŞTİ
Gebeliğin 20. hafta taramalarında kızlarının yüzde 25-40 oranında yaşama şansı olduğu belirtilen anne baba doğumdan 10 gün sonra bebeklerini kucaklarına alabildi.ANNE: İLK DUYDUĞUMDA SAATLERCE AĞLADIM
Anne Rachel kızının bir küçük bir savaşçı olduğunu belirterek, "Uzmanlar tümör ve erken doğum riski nedeni ile bebeğimin yaşama şansının çok az olduğunu söylediklerinde saatlerce ağladım. Şimdi onu kollarımda tutabilmek çok özel bir şey" dedi.40 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR'Sakrokoksigeal teratom'
adı verilen bu özel durumher 40.000 canlı doğumdan birinde görülüyor.
Dr Richard Mausling, bebeğin hayatta olmasının nedeninin ameliyata giren ekibin uzmanlığı ve becerisi olduğunu söyledi.3 KİLOYA ULAŞTI BİLE
Ameliyatının üzerinden yaklaşık 2 ay geçen Saylor bebeğin doğumdan bu yana kilo aldığı ve şimdi yaklaşık 3 kilo olduğu öğrenildi. Doktorlar bebeğin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtiyor.SAKROKOKSİGEAL TERATOM NEDİR?
Sakrokoksigeal teratomlar yenidoğan döneminde en sık görülen tümörlerdir. Teratomların %60-%70 i sakrokoksigeal bölgede yerleşirken, baş boyun bölgesinde, mediastende, gastrointestinal sistemde, vaginal ya da ovariyal yerleşimli olabilirler. Tümörler daha çok kız bebeklerde görülür.