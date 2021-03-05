Böyle olur oligark yatı

İNGİLİZ futbol kulübü Chelsea’nin de sahibi olan Rus milyarder Roman Abramoviç’in 430 milyon sterlin (4.5 milyar TL) değerindeki yeni süperyatı gün yüzüne çıktı. Yatlara düşkünlüğüyle bilinen Rus oligarkın Solaris isimli yeni yatı, inşa edildiği Almanya’nın Bremerhaven şehrindeki Lloyt Werft tersanesinde hafta başında suya indirildi. 54 yaşındaki Abramoviç’in 140 metrelik süperyatında 8 güverte, 2 oturma salonu, spor salonu, sauna, jakuzi, açık hava sineması ve helikopter pisti bulunuyor. Yatın arka tarafında ayrıca yüzme havuzlu bir beach club var. 60 kişilik bir mürettebat ekibine sahip olacak yatın 36 yolcu kapasitesi ve toplamda 48 kamarası var.

DÜMENSİZ SEYİR İMKÂNI

Yatta kullanılacak özel bir sistemle dümen kullanmadan yalnızca itici motor güçleriyle tekneye yön verilmesi sağlanacak. Önündeki buzkıran sayesinde buzul denizinde bile yol alabilen Solaris, paparazilerin görüntü almasını engellemek için bir de anti-drone sistemine sahip. Yatın güvenliği kurşun geçirmez pencereler, radarlar ve kabin çevresine kaplanacak zırh sayesinde sağlanacak. Yatta ayrıca olağanüstü durumlara karşı güvenlik sağlaması için bir de ‘panik odası’ yer alıyor. Konukları yata getirmek için bot ve 20 jet-skiden oluşan bir filo ile mini bir denizaltı da barındıracak olan Solaris, Abramoviç’in sekiz yatlık koleksiyonundaki en büyük ikinci yatı. Ancak Solaris 430 milyon sterlinlik değeriyle en pahalı özel üretim yat olma özelliğine sahip.