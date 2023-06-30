Boykot çağrısı da geldi: İsveç’e tepkiler artıyor

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Türkiye’nin sert tepkisinin ardından dün de Müslüman ülkelerden İsveç’i kınayan açıklamalar yapılırken, Arap Parlamentosu’ndan boykot çağrısı geldi.

ELÇİLERE NOTA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, tekrar eden bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğu, bu davranışların nefreti, ırkçılığı ve dışlamayı körüklediği ifade etti. Yemen, Kuveyt ve Filistin dışişleri bakanlarından da benzer açıklamalar gelirken Arap Birliği’nin yasama organı Arap Parlamentosu, Kuran yakılmasına tepki olarak İslam dünyasını İsveç mallarını boykot etmeye, bu ülkeye seyahat etmemeye ve ciddi tavır almaya çağırdı. Fas, Stockholm’deki büyükelçisinden, istişarelerde bulunmak üzere süresiz olarak ülkesine dönmesini istedi. İsveç’in Rabat’taki maslahatgüzarını da Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Irak da benzer şekilde İsveç Büyükelçisi’ni dışişlerine çağırarak tepki gösterdi.

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Irak asıllı Salwan Momika isimli kişiye mahkeme kararıyla, Stockholm’de Kuran’ı yırtma ve yakma izni verilmiş, söz konusu eylem polis gözetiminde gerçekleşirken tepki gösteren bir kişi gözaltına alınmıştı.

ABD: EYLEM ÇOK RAHATSIZ EDİCİ

İsveç’teki Kuran yakma eylemine aynı gün tepki gösteren Beyaz Saray, dün de yeni bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Kınıyoruz ve bu eylemden çok rahatsız olduk” dedi. ABD’nin ifade özgürlüğü ve barışçıl gösterileri desteklediğini vurgulayan Miller, bununla birlikte, “Aynı zamanda herkes için din özgürlüğünü de destekliyoruz. Bu eylem İsveç’te din özgürlüğünü etkin şekilde kısıtlayan bir korku ortamı yarattı” şeklinde konuştu.

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de önceki gün, “Dini metinlerin yakılmasının ve tahrip edilmesinin saygısızca, incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin her zaman münasip olmayabileceğini sürekli dile getirdik” şeklinde konuşmuştu.

Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr’ın çağrısıyla bir grup Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği’ni bastı. Yerleşkede 15 dakika kalan eylemciler polis gelince dağıldı.