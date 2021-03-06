Boris Johnson: En sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte Teesport limanını ziyaret etti. Burada basına açıklama yapan Johnson, koronavirüs salgınının İngiltere ekonomisine verdiği zarara değindi ve obezitenin koronavirüs ile birlikte yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

"OBEZİTE PANDEMİNİN SEYRİNİ KÖTÜLEŞTİRİYOR"

Johnson açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüs salgınının, İngiltere'de yaygın olarak görülen obezite yüzünden daha kötü hale geldiği gerçeğini kabul etmeliyiz. Bununla ilgili benim de kişisel deneyimlerim bulunuyor.

Obezite ile başa çıkmanın en iyi yolu insanları bu konuda kötü hissettirmek değil, onlara kilo verince daha iyi, daha neşeli ve daha dinamik hissedeceklerini söylemektir."

"SAĞLIKLI BİR BESLENME ALIŞKANLIĞI EDİNDİM"

Öte yandan 2020 yılı mart ayında Kovid-19'a yakalanan ve ardından yoğun bakımda tedavi gören Johnson fazla kiloları nedeniyle hastalıkla mücadele etmekte güçlük çektiğini ve ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiğini söyledi.

"EN SEVDİĞİM SAĞLIKLI YİYECEK KEBAP"

Hangi yiyecekleri tükettiğini sorulduğunda ise Johnson, “Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap." cevabını verdi. Maliye bakanına dönerek "Çok sağlıklı öyle değil mi?" diye soran Johnson'a Bakan Sunak “Izgara olarak hazırlandığında sağlıklı” diyerek destek verdi. BORİS JOHNSON, KORONAVİRÜSTEN 7 KİLO KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sırasında yaklaşık 7 kilo verdiğini açıkladı. Johnson, İngilizlere yaz için zayıflamalarını çünkü obezitenin koronavirüsü daha kötü hale getirdiğini ifade etti.

Başbakan Johnson'ın, koronavirüsle savaşmaya yardımcı olmak ve hayat kurtarmak için obeziteye karşı yeni stratejilerini açıklamıştı. Buna göre obeziteyle savaş kapsamında televizyonda sabah 9’dan sonra ve internet üzerinden yapılan sağlıksız atıştırmalık yiyecek reklamlarının yasaklanması da gündeme gelmişti.

HER 4 İNGİLİZDEN BİRİ OBEZ

Başbakan, koronavirüs tedavisinden sonra yaklaşık 7 kilo zayıfladığını ifade etmişti.

Johnson, aşırı kilosunun koronavirüs tedavisindeki negatif etkisini gördüğünde şoke olduğunu vurgulamıştı.

Obezitenin, koronavirüs için önemli bir risk faktörü olduğunu ifade eden araştırmacılar, obez insanların yüzde 37’sinin koronavirüsten ölme riski bulunduğunu açıkladı.

İstatistik verilerine göre hali hazırda her 4 İngiliz'den biri obezite hastası.