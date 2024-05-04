Boeing’de ikinci gizemli ölüm

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Kazalar ve üretim hatalarıyla gündemden düşmeyen Amerikan uçak şirketi Boeing ile bağlantılı “esrarengiz” bir ölüm daha yaşandı. Şirketi, sıkça sorun çıkaran modeli 737 MAX uçaklarındaki güvenlik kusurlarını görmezden gelmekle suçlayan Joshua Dean, hayatını kaybetti.

Ocak ayında Alaska Havayolları’na ait Boeing uçağının havada acil çıkış kapısı patlamıştı.

ENFEKSİYON NEDENİYLE ÖLDÜ

Boeing’in tedarikçilerinden Spirit AeroSystems’te kalite denetçisi olarak çalışan Dean, şirketin ABD Kansas’taki üretim tesisindeki “düşük” standartlarla ilgili endişelerini dile getirdiği için kovulduğunu iddia etmişti. Ailesi, 45 yaşındaki Dean’in çok hızlı şekilde vücuduna yayılan bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada “her gün spor yapan, beslenmesine çok dikkat eden ve neredeyse hiç hastaneye gitmeyen” Dean’in ölümünün aile için şok olduğu belirtildi.

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AVUKATLARI AYNIYDI

Mart ayında da 62 yaşındaki eski bir Boeing çalışanı John Barnett’ın, “kendini vurarak” öldüğü açıklanmıştı. Barnett, Boeing’e karşı açtığı davada ifade veriyordu. Dean ve Barnett, Boeing’e karşı aynı avukat tarafından temsil ediliyordu. Peş peşe yaşanan sorunlar yüzünden başı ağrıyan Boeing’in CEO’su Dave Calhoun, sene sonunda istifa edeceğini açıkladı.