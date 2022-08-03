BM’den önemli uyarı: Nükleer yokoluşa bir adım kaldı

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BM’de Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’na taraf ülkelerin katıldığı konferansın açılışında konuşan Guterres, tırmanan küresel gerilimlerin ışığında “insanlığın nükleer yok oluşu yalnızca bir yanlış anlamaya, bir hesap hatasına bakar” dedi. Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres’in her yıl 6 Ağustos’ta Hiroşima’da düzenlenen anma törenine katılmak üzere yarın Japonya’ya gideceği ifade edildi. Guterres’in, Hiroşima’daki törende atom bombası kurbanları ve dünya barışı için dua etmeyi amaçladığı, ayrıca dünya liderlerine nükleer silah stoklarını acilen ortadan kaldırma çağrısını yineleyeceği kaydedildi.