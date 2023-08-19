BM, Rum kışkırtmasıyla KKTC’ye girdi: Türk özel harekâtı geri itti

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Rumların kışkırtmasıyla KKTC topraklarına girip dikenli tel çekmeye çalışan BM askerleri, Türk özel harekâtıyla karşılaşınca gerginlik yaşandı. BM, AB, Yunanistan, Rum yönetimi koro halinde Türk tarafını suçlarken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “BM’ye yakıştıramadım, insani bir konu el insaf” dedi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise “Haklıyız, o yol yapılacak” resti çekti.

BİR YILDIR SÜREN PROJE

KKTC geçtiğimiz günlerde, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında BM denetimindeki ara bölgede kalan Rum ve Türklerin ortak yaşadığı Pile köyünde yol genişletme ve asfaltlama çalışması başlattı. KKTC Dışişleri Bakanlığı bir yıl önce çalışmanın ara bölgeden de geçeceğini belirterek BM’yi bilgilendirmişti. Sınır köylerinden Yiğitler ile Pile arasındaki 11 kilometrelik çalışmanın KKTC ayağındaki 7 kilometrelik yol önceki gün tamamlandı.

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RUM İTİRAZLARI YÜZÜNDEN

Kıbrıs Rum hükümeti önceki gün “Türkler askeri üsten Pile’ye yol yapıyor, ara bölgeden toprak alıyor, bu yol askeri proje” iddiasında bulunarak BM’yi harekete geçmeye çağırdı. BM askerleri dün sabaha karşı Pile köyüne giderek, KKTC topraklarında bekleyen, yol işçilerini engellemeye çalıştı.

Yol çalışmalarını engellemeye çalışan BM askerlerinin araçları dozerlerle itildi.

BM ASKERİNDEN İHLAL

BM askerleri, KKTC topraklarında yol güzergâhının önüne dikenli tel ve beton bloklar döşemeye çalışırken, işçilere refakat eden Türk özel harekât kuvvetleri ve polisiyle karşı karşıya geldi. Türk güçleri BM’nin çalışmasına izin vermedi, kısa süreli gerginlik yaşandı.

KKTC’YE ULUSLARARASI TEPKİ

BM, Türk tarafının müdahalesiyle araçlarının hasar gördüğünü iddia ederek KKTC’yi protesto etti. Protestoya Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve AB ülkeleri, Fransa, İngiltere ve ABD elçilikleri de eşlik etti.

YARALAMA YOK SALDIRI YOK

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Pile köyündeki gerginlikte, BM askerlerinin yaralandığı ya da araçlarının saldırıya uğrayarak hasara uğratıldığı iddialarını ise yalanladı. Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi’nin de kınama kararını “kabul edilemez” buldu.

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‘RUM YANLISI BİR TUTUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, krizin perde arkasını Hürriyet’e şöyle anlattı:

“Pile’deki Türklerin sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yol talebi uzun süredir vardı. Toprak yolun genişletme çalışmasını yapacağımızı yaklaşık bir yıl önce BM’ye bildirdik. Haziran’da başlayacaktı, ancak BM temsilcisi Colin Stewart, New York seyahati ve sonrasında vefat eden babası için Kanada’da düzenlenecek törene katılmak üzere ‘biraz beklememizi’ istedi. Ağustos ortasına kadar bekledik. Rumların ‘askeri üsten yol çekiyorlar’ suçlamaları üzerine Stewart önceki gün geldi ve ‘New York’taki BM merkezi ve Rumların onayını da almak’ gibi muğlak bir öneride bulundu. Projeye devam etmekte kararlı olduğumuzu söyledim. Rumlar Pile köyünden, BM toprakları üzerinden Aya Napa ve Larnaka arasına yol yaparken ses çıkartılmıyor, biz izin alma yükümlülüğümüz olmamasına rağmen engelleniyoruz.”

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“AĞIZ BİRLİĞİ ETMİŞLER”

“Sınırda kriz çıkınca (dün) Stewart yine geldi. ‘Fiziki müdahalede bulunmaya çalışmayın’ uyarısı yaptığımı hatırlattım. “Bu yol insani bir çalışma. ‘Rum istemedi’ diye durduracak değiliz” dedim. Batılı ülkelerin elçilikleri, BM, Yunanistan ağız birliğiyle bizi suçlamaya başladı. İnsani bir meselede bile Kıbrıs gündeme gelince BM ve Batı’nın ne kadar Rum yanlısı olduğunun bir örneğini daha yaşıyoruz.”

TATAR: BM AYIBI, EL İNSAF

Gerginlikle ilgili Hürriyet’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise “BM’nin tavrını ayıpladığını” belirterek, “BM’ye yakıştıramadım. İnsani bir konuda bile böyle davranmalarına “el insaf” diyorum. Pile’deki Kıbrıs Türkleri, bir hastalık ya da acil bir durum olunca KKTC’ye İngiliz üsler bölgesinden gidip gelebiliyordu. 5 dakikalık yol bazen bir saat sürüyordu. BM’ye bildirerek mevcut toprak yolu genişletiyoruz, ne var bunda…” diye konuştu.