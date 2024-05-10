BM Kıbrıs’ta yolun sonunda

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Holguin ocak ayında atanmasının ardından Kıbrıs’a yaptığı her ziyaretinde bir haftadan fazla kalarak Türk ve Rum taraflarında bir dizi temaslarda bulundu. Holguin, müzakerelerin kaldığı yerden ve federasyon temelinde devamını isteyen Rum lider Nikos Hristodulidis ile 2 ayrı devletin işbirliği temelinde müzakere isteyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la defalarca görüştü. Rum lider, temaslarda ilerleme olduğu izlenimi vermek için Tatar ve BM temsilcisinin katılacağı 3’lü görüşme önerdi, bir yandan da AB üyeliğini kullanarak, Türkiye’ye baskı yapılması için uğraştı.

TATAR’DAN GERİ ADIM YOK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Holguin’in getirdiği 3’lü görüşme teklifini reddederken, 6 aylık görev süresinin dolacağı 5 Temmuz ertesinde BM’ye sunacağı raporda Türk tarafına uygulanan haksızlıkları kaleme almasını beklediğini söyledi. Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la son Gambiya ziyareti sırasında bir kez daha konuyu ele aldıklarını ve Türkiye’nin tam desteğine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

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HOLGUİN ÇOK DOLAŞTI

Holguin, “Garantör ülkelere gittim, AB ve Moskova’da temaslarda bulundum. Kıbrıs’ta her iki tarafta siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve ekonomi çevreleriyle görüştüm. Herkes ilerleme istiyor. Top artık Rum ve Türk liderlerde” diyerek elinden geleni yaptığını kaydetti.