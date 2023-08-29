BM Genel Sekreteri Guterres’in yardımcısı Lefkoşa’da... Barış diye geldi kriz notları tutup gitti

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘durum tespiti’ amacıyla Kıbrıs’a gönderdiği siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Miroslav Jenca, Türk ve Rum liderler Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı görüştü. Tatar’la görüşmesinde, “Resmi müzakereler için ortak zemin arıyoruz” diyerek söze başladı, ancak Pile yolu başta olmak üzere bir dizi kriz konusuyla karşılaştı.



‘DURUŞUMUZ AYNI’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM yetkilisine Türk tarafının uzun süredir dile getirdiği politikada değişiklik olmadığını belirterek, Kıbrıs Türkleri’nin siyasi eşitliği ve egemenliği tanınmadan Rumlarla herhangi bir müzakere süreci başlatmayacağını söyledi. Tatar, Rumların ısrarla istediği federasyon temelinde müzakerelerin 2017’de sona erdiğine dikkat çekti.

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‘RUM’A VAR, BİZE YOK‘

BM askerleriyle yaşanan KKTC’nin ara bölgedeki Türk-Rum ortak köyü Pile’ye giden yol krizini detaylarıyla anlatan Tatar, “Rumlar benzer durumlarda yollar, inşaatlar, üniversite ve hatta AVM bile yaptı, BM müdahale etmedi. Rumların ara bölgeye yakın mesafede 300’e yakın askeri mevzisi de var. Pile’deki Türk halkının insani bir ihtiyacına yönelik başlattığı yol çalışmasına BM’nin gösterdiği tepki, tavır kabul edilemez” dedi. Tatar, Slovak diplomat Jenca’ya, yolun her iki tarafın da faydasına olacak şekilde devam etmesi için BM aracılığıyla müzakerelerin devam ettiğini ve yol üzerine KKTC topraklarının bittiği noktaya bir kapı yapacaklarını da kaydetti.

FARKLI TALEPLER

Genel Sekreter Yardımcısı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinde ise, KKTC’nin tam tersi taleplerle karşılaştı. Rum lider, müzakerelerin kaldığı yerden ve federasyon temelinde devam etmesi ve BM’den de müzakereler için özel temsilci atamasını istedi.

RUMLAR’DAN KARMA EVLİLİĞE AB KİMLİĞİ VAADİ

Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin reddettiği federasyon temelinde BM müzakerelerini başlatabilmek için Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik güven arttırıcı önlem hazırlığına girdi. Rum medyasının haberlerine göre, tamamlanma aşamasına gelen paketin en önemli maddesi, Kıbrıs Türkleri’nin Türkiye başta olmak üzere başka ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden kaynaklanan eş ve çocuklarına AB pasaportu verme niyeti oldu. Rum İçişleri Bakanlığı’nın önünde bu tür evliliklerden kaynaklanan 3 bin 530 vatandaşlık başvurusu bulunuyor. Pakette ayrıca ticaretin arttırılması ve Türklere Rum topraklarında istihdam ayrıcalığı maddeleri bulunuyor.